Україна запровадила санкції проти олігархів та компаній з РФ. У списку – Фрідман, Лісін та сотні інших

Президент Володимир Зеленський своїм указом ввів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 19 жовтня щодо запровадження санкцій на 1374 компанії та 256 російських бізнесмени.

Про це йдеться в указі президента №726/2022.

Як раніше повідомлялося, пакет санкцій є синхронізаційним – влада запровадила заходи, які синхронізуються з раніше запровадженими санкціями ЄС і США.

Так, серед фізичних осіб у санкційному списку опинилися 256 російських бізнесмени, зокрема – Міхаіл Фрідман та інші власники Альфа-банку, найбагатша людина Росії Владіміра Лісін та інші особи. Чимало з них мають активи також і в Україні.

Серед найбільш відомих підсанкційних осіб є:

Михайло Фрідман та його родина. Російський олігарх Фрідман є засновником та головним акціонером Letter One та "Альфа-груп". До LetterOne входить, зокрема, Borjomi International, чия дочка, IDS Group Ukraine є ексклюзивним імпортером води "Боржомі" в Україні та представлена низкою брендів, як-от водами "Моршинська" та "Миргородська"

Крім того, до LetterOne входить нідерландська компанія Veon, яка є акціонером мобільного оператора "Київстар".

В Україні одним з основних активів олігарха є "Альфа-банк Україна", головними акціонерами якого через люксембурзьку ABH Holdings S.A є сам Фрідман (32,86%) та Андрій Косогов (40,96%). Останній також потрапив під українські санкції.

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Міхаіл Воєводін. Колишній гендиректор пов’язаної з "Ростєхом" корпорації ВСМПО-АВИСМА, який в Україні разом із експрезидентом ФК "ЦСКА" Євгенієм Гінером та заступником голови Держдуми РФ Александром Бабаковим контролює групу VS Energy.

Група, яка записана на громадян ЄС, через "ВС Енерджі Інтернейшнл Україна" володіє п’ятьма українськими обленерго: "Херсонобленерго", "Кіровоградобленерго", "Житомиробленерго", "Рівнеобленерго", "Чернівціобленерго".

Ця ж група має в Україні готельний бізнес (Premier Hotels & Resorts), володіє часткою заводу "Дніпроспецсталь" у Запоріжжі, ТЦ "Метроград" та "Метрополіс" у Києві.

Євгеній Гінер. Крім того, що Гінер є одним із бенефіціарів VS Energy, йому також належить "Pin банк". Наприкінці 2021 року український бізнесмен Олександр Ярославський хотів його придбати, але погодити угоду не встигли до початку повномасштабної війни.

Рустам Таріко . Російський мільярдер, власник та голова ради директорів російського банку "Русскій стандарт", власник алкогольного холдинґу Roust. В Україні володіє " Банком Форвард " та алкогольним дистрибʼютором ТОВ "Руст Україна".

Аркадій та Борис Ротенберги з родиною. В Україні родина Ротенберга володіє понад половиною акцій ТЦ "Ocean Plaza". В РФ Аркадію Ротенбергу належить АТ "Міндобрива" – виробника аміаку, який через аміакопровід раніше транспортувався до порту "Південний".

Андрій Молчанов. Ексчлен Ради федерації федеральних зборів РФ, який має тісні зв’язки з президентом РФ Владіміром Путіним.

Він є засновником та основним акціонером будівельної групи "ЛСР", яка має українську "дочку" під назвою ТОВ "Аерок". Українське підприємство – одне з найбільших виробників газобетону в Україні. У червні суд заарештував активи ТОВ "Аерок".

Роман Абрамович. Російський олігарх та акціонер гірничо-металургійного холдингу Evraz. Абрамович брав активну участь у перемовинах як посередник між Кремлем і Банковою, зокрема під час укладення зернової угоди.

Крім того, до санкційного списку потрапив найзаможніша людина РФ Владімір Лісін, родина російського олігарха Алєксєя Мордашова, друга найзаможніша людина РФ Лєонід Міхельсон, олігархи Геннадій Тимченко та Сулейман Керімов, а також гендиректорка Wildberries Татьяна Бакальчук.

До переліку підсанкційних компаній увійшли 1374 позиції. Серед них – представники російського військово-промислового комплексу, фінансового сектору, промисловості та інші. Зокрема, йдеться про "Альфа-банк" та інші російські дочірні компанії "Альфа-банку", Московський кредитний банк, Ростелеком, "Алросу", а також російські транспортні компанії, машинобудівні заводи.