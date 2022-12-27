Новости 27 декабря: суд арестовал активы Усманова на 2 миллиарда, РФ запрещает экспорт нефти, поддержавшие потолок цен

Об арестах. Суд по материалам СБУ арестовал имущество российского олигарха Алишера Усманова на 2 млрд грн - решается вопрос о передаче имущества в АРМА.

О бизнесе. Двадцать самых богатых украинцев за время полномасштабной войны потеряла более 20 млрд долларов состояния, причем в перечень попало больше "новых" бизнесменов в сфере технологий

О соцвыплатах. Кабинет министров во вторник своим решением присоединил Фонд социального страхования к Пенсионному фонду Украины, теперь начисление соцвыплат будет происходить через Пенсионный фонд

О санкциях. Президент РФ Владимир Путин подписал указ, запрещающий продажу российской нефти и нефтепродуктов, если страны прописывают в контрактах потолок цен.

О почте. Логистическая компания "Новая почта" объявила о внесении изменений в тарифы, которые вступят в силу с 1 января 2023 года.

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