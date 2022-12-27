Уряд приєднав Фонд соцстрахування до Пенсійного фонду: що це змінить

Кабінет міністрів у вівторок своїм рішенням приєднав Фонд соціального страхування до Пенсійного фонду України, тепер нарахування субсидій відбуватиметься через Пенсійний фонд.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Раніше Шмигаль пояснював, що таке рішення потрібно для підвищення ефективності нарахування субсидій. В уряді запевнили, що українцям, які вже отримували субсидії, призначать їх автоматично.

Таке рішення Кабмін схвалив на виконання ухваленого у вересні 2022 року законодавства, і воно має зекономити державі 2-3 млрд грн на рік.

Для українців це означає, що нарахування субсидій тепер відбуватиметься через Пенсійний фонд, дохідна та видаткова частини якого на 2023 рік збільшені на 12,6 млрд грн.

З 1 грудня 2022 року люди можуть оформити субсидії у ЦНАП або за допомогою уповноваженого представника місцевої влади, через "Дію", сервісний центр Пенсійного фонду, його портал чи мобільний застосунок.

Читайте також: Податки, тарифи, пенсії та нові правила для обмінників: що змінюється з 1 січня

ВІДЕО ДНЯ

Нагадуємо:

Нарахування субсидій відбуватиметься через Пенсійний фонд - Кабмін збільшує дохідну та видаткову частину бюджету Пенсійного фонду на 12,6 млрд грн.