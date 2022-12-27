"Нова пошта" змінює тарифи з 1 січня

Логістична компанія "Нова пошта" оголосила про внесення змін до тарифів, які набудуть чинності з 1 січня 2023 року.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Зміни до тарифів вносяться "зважаючи на стрибки цін на паливо та інші витрати".

"Ми робимо цей крок, щоб і надалі гарантувати вчасну та якісну доставку під час війни", - заявили в компанії.

Зокрема, вартість доставки у відділення та поштомат відтепер буде розраховуватися однаково.

Крім цього, Нова пошта" скасовує додаткову плату за повернення товару відправнику після перевірки у відділенні і тепер вона буде безкоштовною. Раніше це коштувало 20 грн.

При цьому таариф на доставку документів у фірмовому картонному конверті у відділення та поштомат становитиме 55 грн.

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Посилка між відділеннями та поштоматами по місту:

до 2 кг - 50 грн

до 10 кг - 80 грн

до 30 кг - 120 грн.

Посилка між відділеннями та поштоматами по Україні:

до 2 кг - 70 грн

до 10 кг — 100 грн

до 30 кг — 140 грн.

Доплата за доставку/забір кур'єром:

для відправлень до 30 кг - +35 грн до тарифу;

за кожні 100 кг для відправлень понад 30 кг - +100 грн до тарифу.

Додатково про нові тарифи можна дізнатись за посиланням.

Економічна правда