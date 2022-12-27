"Нова пошта" змінює тарифи з 1 січня
Логістична компанія "Нова пошта" оголосила про внесення змін до тарифів, які набудуть чинності з 1 січня 2023 року.
Про це повідомила пресслужба компанії.
Зміни до тарифів вносяться "зважаючи на стрибки цін на паливо та інші витрати".
"Ми робимо цей крок, щоб і надалі гарантувати вчасну та якісну доставку під час війни", - заявили в компанії.
Зокрема, вартість доставки у відділення та поштомат відтепер буде розраховуватися однаково.
Крім цього, Нова пошта" скасовує додаткову плату за повернення товару відправнику після перевірки у відділенні і тепер вона буде безкоштовною. Раніше це коштувало 20 грн.
При цьому таариф на доставку документів у фірмовому картонному конверті у відділення та поштомат становитиме 55 грн.
Посилка між відділеннями та поштоматами по місту:
- до 2 кг - 50 грн
- до 10 кг - 80 грн
- до 30 кг - 120 грн.
Посилка між відділеннями та поштоматами по Україні:
- до 2 кг - 70 грн
- до 10 кг — 100 грн
- до 30 кг — 140 грн.
Доплата за доставку/забір кур'єром:
- для відправлень до 30 кг - +35 грн до тарифу;
- за кожні 100 кг для відправлень понад 30 кг - +100 грн до тарифу.
Додатково про нові тарифи можна дізнатись за посиланням.
Економічна правда