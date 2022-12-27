В Україні арештували майно російського олігарха Усманова на майже 2 мільярди

Суд за матеріалами СБУ арештував майно російського олігарха Алішера Усманова на 2 млрд грн - вирішується питання про передачу майна до АРМА.

Про це повідомляє пресслужба Служби безпеки України в Telegram.

"У результаті слідчо-оперативних дій спільно з детективами БЕБ встановлено місцезнаходження підпільних складів РФ, де зберігали понад 160 тис тонн української залізної руди.

Приховану сировину виявлено на території декількох морських портів України", - йдеться у повідомленні.

Підкреслюється, що загальна вартість вилучених корисних копалин становить майже 2 млрд грн.

СБУ встановила, що знайдена партія залізної руди належить компанії російського олігарха, який входить до найближчого оточення вищого військово-політичного керівництва Кремля, Алішера Усманова.

Після 24 лютого цього року на нього накладено санкції РНБО України, США та ЄС.

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"За оперативною інформацією, приховану сировину представники країни-агресора намагались нелегально переправити морськими суднами на територію Росії.

Після цього корисні копалини планували передати на потреби металургійної галузі та воєнно-промислового комплексу рф для забезпечення потреб російських окупаційних угруповань", - підкреслили в СБУ.

За матеріалами відомства на вилучене майно накладено арешт та вирішується питання щодо його передачі до Національне агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

"Тривають комплексні заходи для виявлення всіх прихованих активів російських олігархів, причетних до підготовки і проведення повномасштабної агресії проти України", - резюмували в СБУ.

Економічна правда