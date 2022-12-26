"Укрнафта" наняла компанию из США за $240 тысяч для оценки запасов нефти и газа

ПАО "Укрнафта" заключила договор с американской компанией Miller and Lents, Ltd. (штат Техас) относительно услуг по выполнению независимой оценки запасов нефти и газа. Стоимость услуг - 240 тысяч долларов.

Об этом сообщается в системе "Прозорро".

"Укрнафта" заключила договор с американской компанией 20 декабря - по результатам тендера.

Конкурентов на тендере у Miller and Lents, Ltd. не было.

При этом крайний срок предоставления услуг - 20 февраля 2023 года. В договоре говорится, что исполнитель должен подсчитать добывающие запасы в разбуренных, не разбуренных и вероятных месторождениях, а также определить величину чистого дохода.

В то же время предварительный отчет должен быть готов до 10 февраля.

В своем предложении "Miller and Lents, Ltd." указала, что уже занималось оценкой запасов "Укрнафты" по контракту от 10 июля 2013 года, отмечают "Наші гроші".

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Издание напоминает, что в 2017 году "Укргаздобыча" нанимала эту же фирму для оценки своих запасов.

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Напомним:

ПАО "Укрнафта", которая сейчас находится в управлении Минобороны, переходит на государственную систему закупок Prozorro.

В понедельник, 7 ноября, ЭП сообщила, что компании, связанные с Константином Жеваго, Игорем Коломойским, Вячеславом Богуслаевым и Константином Григоришиным перейдут в собственность государства.

В тот же день о соответствующем решении официально заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов. По его словам, изъятые активы приобрели статус военного имущества и были переданы в управление Министерства обороны.

После завершения военного положения эти активы могут быть возвращены владельцам или соответственно возмещена их стоимость.

Экономическая правда