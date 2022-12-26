"Зерновая инициатива": из-за действий делегации РФ некоторые суда ожидают инспекции больше месяца

В рамках "зерновой инициативы" за 2 дня из портов Большой Одессы вышли 9 судов с 390 тыс тонн агропродукции для Африки, Азии и Европы. Некоторые суда из-за действий РФ ожидают инспекции в водах Турции больше месяца.

Об этом сообщает Министерство инфраструктуры Украины в Facebook.

Среди них - балкеры ALANDA STAR и SSI PRIVILEGE с 68 тыс тонн пшеницы для Египта и Индонезии, а также танкер EUROCHAMPION с 45 тыс тонн масла для Индии.

"Порты Большой Одессы загружают более 860 тыс тонн агропродукции на 24 судна. Далее - ожидание инспекции Совместного Координационного центра (СКЦ).

Сегодня в Босфоре ожидают инспекции 95 судов, из которых 73 - на заход в порты под загрузку, 22 - уже с украинской агропродукцией. Некоторые суда ожидают в водах Турции более месяца", - заявили в министерстве.

"Это является результатом целенаправленных действий делегации РФ в СКЦ, цель которых - замедлить процесс инспекций судов. Сначала они сократили количество инспекционных групп до 3, теперь начали затягивать время самих инспекций.

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Представители РФ начали проверять даже показатели, которые не предусмотрены документами СКЦ и не имеют никакого отношения к предмету проверки (например, хорошо ли работают судовые агрегаты, сколько топлива и так далее).

При таком алгоритме проверка одного судна занимает от 4 часов. Это непродуктивно и способствует увеличению очереди. Увеличение очереди - это уменьшение объема экспорта агропродукции из наших портов и миллионные убытки для грузовладельцев из-за простоев", - пояснил заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Юрий Васьков.

По состоянию на 25 декабря из-за этого инспекционная группа №3 не провела ни одной инспекции.

В результате за день состоялось всего 6 инспекций из 10 запланированных. Для стабильно работающего "зернового коридора" нужно минимум 12 в день, отмечают в министерстве.

Сейчас по "зерновому коридору" движутся 3 судна под загрузку 93 тыс тонн агропродукции.

С 1 августа из портов Большой Одессы вышли 594 судна, которые экспортировали 15,5 млн тонн украинского продовольствия в страны Азии, Европы и Африки.

Напомним:

Порты Дунайского региона за 11 месяцев года почти втрое увеличили перевалку грузов и в 42 раза увеличили экспорт агропродукции.

В субботу и воскресенье из портов Большой Одессы в рамках работы "зерновой инициативы" вышли 7 судов из 182 тыс. тонн агропродукции для стран Африки, Азии и Европы.

В рамках "зерновой инициативы" 20 декабря из портов Большой Одессы вышли 4 судна со 129 тыс тонн агропродукции для Африки, Азии и Европы.

Экономическая правда