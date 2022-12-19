Страховщики начали отказывать клиентам, которые имеют активы на бирже FTX – Reuters

Страховщики отказывают в услугах или ограничивают страховое покрытие клиентам, которые имеют отношение к обанкротившейся криптовалютной бирже FTX, оставляя трейдеров и биржу незастрахованными от любых убытков от взломов, краж или судебных исков.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на нескольких участников рынка.

Агентство отмечает, что страховщики неохотно подписывают политику защиты активов для криптовалют из-за скудного регулирования рынка и нестабильных цен на биткоин и другие криптовалюты.

Так, специалисты страховых рынков Lloydʼs of London и Бермудских островов требуют от криптоплатформ раскрытия информации об их связях с FTX и предлагают исключать из полисов покрытие любых претензий, которые возникают в связи с крахом биржи.

Президент брокера Hugh Wood Canada Ltd Кайл Николс сказал, что страховщики требуют от клиентов заполнить анкету с вопросом о том, инвестировали ли они в FTX, или имели ли активы на бирже.

Брокер Superscript предлагает клиентам, которые работали с FTX, обязательную анкету, в которой нужно указать процент их рисков, сообщил руководитель отдела цифровых активов Superscript Бен Дэвис.

"Скажем, клиент имеет 40% своих общих активов на FTX, к которым он не может получить доступ, то есть тогда либо он получит отказ, либо мы включим исключение, ограничивающее покрытие любых претензий, связанных с его средствами на FTX", - сказал он.

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Исключения, отказывающие в выплате любых претензий, возникающих в результате банкротства FTX, содержатся в страховых полисах, которые охватывают защиту цифровых активов и личную ответственность директоров и должностных лиц компаний, которые занимаются криптовалютой, сообщили Reuters пять источников.

По словам брокера, несколько страховщиков настаивают на широком исключении из полисов всего, что связано с FTX.

Исключения могут служить предохранителем для страховщиков и еще больше усложнят работу компаний, которые ищут покрытие, заявили страховщики и брокеры.

Криптостраховщик Relm, базирующийся на Бермудских островах, который ранее предоставлял покрытие организациям, связанным с FTX, придерживается еще более строгого подхода.

"Если нам придется включить исключение криптовалюты или нормативное исключение, мы просто не будем предлагать покрытие", - сказал соучредитель Relm Джо Циолковский.

Кроме этого, крах FTX, вероятно, повлечет за собой рост страховых тарифов, особенно на американском рынке. Ставки уже высоки из-за предполагаемых рисков и отсутствия исторических данных об убытках по страхованию криптовалют, пишет издание.

Так, обычная страховка от убытков в результате преступного деяния будет стоить торговой криптокомпании $30 000 - $40 000 на $1 млн страхового покрытия. А для традиционного трейдера ценными бумагами такая страховка будет стоить примерно $5000 на $1 млн.

Напомним:

Сэм Бенкман-Фрид, основатель обанкротившейся криптовалютной биржи FTX, был арестован 12 декабря на Багамских островах после предъявления обвинений прокуратурой США.

Основателя FTX Сэма Бенкмана-Фрида, которого арестовали на Багамах по запросу США, американские регуляторы обвинили в осуществлении многолетней схемы обмана инвесторов.

Ожидается, что основатель и бывший гендиректор криптобиржи FTX Сэм Бенкман-Фрид появится в понедельник в суде на Багамах, чтобы отменить свое решение обжаловать экстрадицию в США, где ему предъявлены обвинения в мошенничестве.

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Экономическая правда