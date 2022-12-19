Основатель FTX отменил решение об обжаловании экстрадиции с Багамских островов в США – Reuters

Ожидается, что основатель и бывший гендиректор криптобиржи FTX Сэм Бенкман-Фрид появится в понедельник в суде на Багамах, чтобы отменить свое решение обжаловать экстрадицию в США, где ему предъявлены обвинения в мошенничестве.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на источник.

Во вторник, 13 декабря, 30-летнему бизнесмену предъявили обвинения в схеме обмана клиентов FTX путем использования миллиардов долларов присвоенных депозитов для оплаты расходов и долгов, а также для осуществления инвестиций для своего крипто-хедж-фонда Alameda Research.

"Решение Бенкмана-Фрида дать согласие на экстрадицию откроет ему путь в американский суд, где он предстанет перед обвинениями в мошенничестве, отмывании денег и незаконном финансировании избирательных кампаний.

По прибытии в США Бенкман-Фрид, скорее всего, будет содержаться в центре содержания под стражей в Бруклине, хотя некоторые федеральные обвиняемые содержатся в тюрьмах недалеко от Нью-Йорка из-за переполненности тюрьмы, сказала адвокат Захари Маргулис-Онума.

По ее словам, на первом судебном заседании в Манхэттене Бенкману-Фриду будет предложено сделать заявление о признании вины, после чего судья вынесет решение об освобождении под залог.

Она добавила, что такое слушание должно состояться в течение 48 часов после прибытия Бенкмана-Фрида в США, хотя, скорее всего, это произойдет раньше.

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Прокуроры, вероятно, будут утверждать, что Бенкман-Фрид может сбежать и должен оставаться под стражей из-за крупных сумм денег, фигурирующих в деле, и неясного местонахождения этих средств.

"Исчезнувшие деньги дают прокурорам веские аргументы, что он рискует сбежать", - сказал бывший федеральный прокурор и адвокат Майкл Вайнштейн.

"Я ожидаю, что если судья предоставит досудебное освобождение, он установит очень ограничительные и обременительные условия", - добавил Вайнштейн.

Любое судебное разбирательство, скорее всего, займет более года, сообщили Reuters юридические эксперты.

Представитель Бенкмана-Фрида отказался от комментариев. Ранее бизнесмен признал недостатки в управлении рисками в FTX, но сказал, что не считает, что он несет уголовную ответственность.

Представитель прокуратуры Манхэттена отказался от комментариев.

Не сразу было понятно, что побудило Бенкмана-Фрида изменить свое мнение и решить не оспаривать экстрадицию.

Во вторник он был помещен под стражу в тюрьму Фокс Хилл на Багамских островах после того, как главный судья Джой-Энн Фергюсон-Пратт отклонила его просьбу остаться дома в ожидании слушания дела о его экстрадиции.

Напомним:

Сэм Бенкман-Фрид, основатель обанкротившейся криптовалютной биржи FTX, был арестован 12 декабря на Багамских островах после предъявления обвинений прокуратурой США.

Основателя FTX Сэма Бенкмана-Фрида, которого арестовали на Багамах по запросу США, американские регуляторы обвинили в осуществлении многолетней схемы обмана инвесторов.

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