Акционер "Оператора ГТС" объявил конкурс на гендиректора компании

Компания "Магистральные газопроводы Украины", которая является акционером "Оператора ГТС Украины" (ОГТСУ), объявила конкурс на должность генерального директора ОГТСУ.

Об этом сообщается на сайте АО "Магистральные газопроводы Украины".

Компания напоминает, что ООО "Оператор ГТС Украины" - естественная монополия, которая обеспечивает транспортировку природного газа потребителям Украины и стран ЕС.

Компания создана в 2019 году с целью выполнения международных обязательств перед Энергетическим Сообществом по обеспечению независимости оператора газотранспортной системы Украины.

С 1 января 2020 года ООО "Оператор ГТС Украины" является сертифицированным оператором газотранспортной системы Украины и является полностью независимым от вертикально-интегрированных предприятий.

Среди ключевых обязанностей гендиректора ОГТСУ:

Комплексное стратегическое управление предприятием для достижения целевых операционных и финансовых показателей.

Внедрение элементов философии "непрерывных улучшений" ("continious improvement") и lean-технологий для поддержки инноваций, рационализаторских инициатив и повышения качества сервиса.

Реформирование и качественная трансформация предприятия путем внедрения современных бизнес-процессов и инструментов управления эффективностью, соответствующих лучшим мировым стандартам.

Обеспечение действенного выполнения мероприятий по предупреждению и противодействию проявлениям коррупции на предприятии.

Наработка и реализация мероприятий по повышению устойчивости компании на рынке для обеспечения транспортировки природного газа потребителям в Украине и в странах Европейского Союза.

Повышение эффективности и прозрачности коммерческих операций предприятия, и как следствие - рост финансовых результатов. Повышение инвестиционной привлекательности предприятия.

Обеспечение операционной и финансовой стабильности предприятия.

Улучшение и повышение уровня доверия и имиджа предприятия на международном рынке и в рамках Энергетического Сообщества.

Представление и установление конструктивных рабочих отношений со всеми категориями целевых аудиторий: инвесторами, клиентами, поставщиками, коммерческими банками, государственными органами, местными властями, отраслевыми ассоциациями и другими организациями.

Формирование эффективной команды, создание условий для роста производительности труда на основе прозрачной мотивации, четких целей и дисциплины.

Улучшение профессиональной подготовки персонала, культуры управления и уровня лидерства, обеспечение социальной мобильности и кадрового резерва.

Среди требований к кандидатам:

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Высшее образование не ниже второго (магистерского) уровня. Наличие второго высшего образования по управлению и бизнес-администрированию будет преимуществом.

Значительный подтвержденный опыт (не менее 3 лет) на руководящих должностях и опыт внедрения изменений и реструктуризации бизнеса.

Значительный опыт управления крупными украинскими и\или международными компаниями или организациями с положительной репутацией будет преимуществом.

Опыт работы в нефтегазовой и\или энергетической отрасли будет преимуществом.

Сильные управленческие навыки, которые включают развитие, мотивацию и поддержку талантов в организации для обеспечения высокой производительности и качества деятельности, а также непрерывности лидерства.

Опыт успешной реализации бизнес-стратегии, управления проектами организационных изменений (трансформация бизнес-моделей, реструктуризация бизнеса, слияния и поглощения) и опыт антикризисного управления; опыт работы в стратегическом планировании, бюджетировании, управлении проектами капитальных инвестиций, знание принципов корпоративного управления.

Знание и понимание правовых аспектов (контракты, согласования), процедур принятия правительственных решений и законотворческого процесса.

Опыт ведения переговоров на высоком уровне с клиентами, поставщиками, финансовыми институтами, партнерами, государственными органами исполнительной, законодательной власти и т.д.

Опыт внедрения информационных продуктов, повышающих прозрачность и эффективность управления предприятием.

Знание и понимание имеющихся тенденций на рынке природного газа, проблемных вопросов функционирования субъектов рынка природного газа и предложений по урегулированию (решение проблемы) их хозяйственной деятельности будет преимуществом.

Безупречная деловая репутация.

Навыки критического мышления и ориентированность на решение проблем. Умение определять и оценивать возможные решения, чтобы выбрать наиболее эффективное для конкретной ситуации.

Способность ввести уникальную перспективу и новое мышление в обсуждение стратегических вопросов, стоящих перед Оператором ГТС Украины.

Высокий уровень внутренней энергии и высокая работоспособность, ориентация на результат.

Высокая профессиональная этика и нулевая толерантность к коррупции.

Свободное владение украинским и\или английским языками.

Для участия в открытом отборе претендент должен прислать документы в компанию по подбору персонала Odgers Berndtson до 12 декабря.

Напоминаем:

Новым директором Оператора ГТС Украины стал Павел Юзеф Станчак, он заменил на должности уволенного накануне Сергея Макогона.

Наблюдательный совет "Магистральных газопроводов Украины" в пятницу, 16 сентября, прекратил полномочия гендиректора Оператора ГТС Украины Сергея Макогона.

Экономическая правда