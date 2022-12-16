ДТЭК возобновил работу поврежденных объектов в Киеве: вернут холодную воду всей столице и свет на Троещине

Из-за ракетного обстрела были повреждены энергообъекты ДТЭК Киевские электросети, питающие один из объектов водоканала и часть жителей Троещины - по состоянию на вечер работу поврежденных энергообъектов восстановили.

Об этом сообщили в ДТЭК.

Подчеркивается, что это позволит вернуть холодное водоснабжение всему Киеву и свет в дома 16 тыс жителей Троещины.

"Энергетики и коммунальные службы делают все возможное, чтобы как можно быстрее стабилизировать ситуацию в городе и вернуться к отключениям согласно графикам", - говорится в сообщении.

Напомним:

В результате массированного ракетного обстрела Россией объектов энергетической инфраструктуры в пятницу, 16 декабря, получило повреждения одно из предприятий ДТЭК, которое неоднократно подвергалось атакам.

Ракетная атака РФ утром 16 декабря привела к повреждению ориентировочно 9 объектов генерации и ограничила производство атомных станций.

ВИДЕО ДНЯ

В результате массированного ракетного удара РФ по энергоинфраструктуре Украины 16 декабря есть попадания - наибольшие поражения получили северный, южный и центральный регионы. Режим чрезвычайной ситуации был введен только для участников рынка электроэнергии.

Вечером "Укрэнерго" заявило о прекращении действия чрезвычайной ситуации в объединенной энергосистеме (ОЭС) Украины.

Экономическая правда