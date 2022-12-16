Враг в очередной раз обстрелял объект ДТЭК: эта атака стала двадцатой

В результате массированного ракетного обстрела Россией объектов энергетической инфраструктуры в пятницу, 16 декабря, получило повреждения одно из предприятий ДТЭК, которое неоднократно подвергалось атакам.

Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК Энерго.

В компании добавляют, что обошлось без жертв и пострадавших.

"В результате атаки серьезно повреждено оборудование предприятия. В настоящее время оно полностью отключено от энергосистемы", – добавили в ДТЭК.

После окончания обстрела энергетики приступили к ликвидации последствий атаки и возобновлению работы оборудования на объекте.

На объектах ДТЭК Энерго находятся только критически необходимые сотрудники, другие работают в удаленном режиме.

"В сентябре-декабре энергетические предприятия ДТЭК Энерго подверглись уже 20 террористических атак россии. В результате 24 энергетики были ранены, 3 погибли. Также пострадали среди спасателей и работников подрядных организаций", – резюмировали в компании.

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Напоминаем:

Ракетная атака РФ утром 16 декабря привела к повреждению ориентировочно 9 объектов генерации и ограничила производство атомных станций.

В результате массированного ракетного удара РФ по энергоинфраструктуре Украины 16 декабря есть попадания - наибольшие поражения получили северный, южный и центральный регионы. Режим чрезвычайной ситуации введен только для участников рынка электроэнергии.

Экономическая правда