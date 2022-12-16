Все разделы
Укр / Рус

"Укрэнерго" отменило действие чрезвычайной ситуации в энергосистеме Украины

Пятница, 16 декабря 2022, 19:49 - Алексей Павлыш

"Укрэнерго" заявило о прекращении действия чрезвычайной ситуации в объединенной энергосистеме (ОЭС) Украины.

Об этом сообщается на сайте НЭК "Укрэнерго".

"Во исполнение требований пункта 9.1.3 Правил рынка информируем о прекращении действия чрезвычайной ситуации в ОЭС Украины, которая наступила 16.12.2022 года в результате массированных ракетных обстрелов со стороны РФ электроэнергетической инфраструктуры Украины (тепловые электростанции, гидроэлектростанции, подстанций магистральных сетей 330-750 кВ)", - говорится в сообщении.

В связи с прекращением действия чрезвычайной ситуации последний расчетный период, для которого расчеты осуществляются с учетом главы 9.2 Правил рынка - 22:00-23:00 16 декабря 2022 года.

Напомним:

В пятницу в результате массированных ракетных обстрелов со стороны РФ по электроэнергетической инфраструктуре Украины произошла потеря более 50% потребления объединенной энергосистемы страны.

"Укрэнерго" из-за ракетных обстрелов объявляло о чрезвычайной ситуации.

ВИДЕО ДНЯ

В компании объяснили, что режим чрезвычайной ситуации введен только для участников рынка электроэнергии, он касается исключительно рыночных операций.

Экономическая правда

Укрэнерго энергетика
Материалы по теме
Режим чрезвычайной ситуации введен только для участников рынка электроэнергии – "Укрэнерго" 16 декабря 2022, 14:17
"Укрэнерго" из-за ракетных обстрелов объявило о чрезвычайной ситуации 16 декабря 2022, 13:05
Во время утренней атаки ни один энергообъект не пострадал, но ситуация в системе все еще сложная – Укрэнерго 14 декабря 2022, 11:38
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте