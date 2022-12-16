"Укрэнерго" отменило действие чрезвычайной ситуации в энергосистеме Украины

"Укрэнерго" заявило о прекращении действия чрезвычайной ситуации в объединенной энергосистеме (ОЭС) Украины.

Об этом сообщается на сайте НЭК "Укрэнерго".

"Во исполнение требований пункта 9.1.3 Правил рынка информируем о прекращении действия чрезвычайной ситуации в ОЭС Украины, которая наступила 16.12.2022 года в результате массированных ракетных обстрелов со стороны РФ электроэнергетической инфраструктуры Украины (тепловые электростанции, гидроэлектростанции, подстанций магистральных сетей 330-750 кВ)", - говорится в сообщении.

В связи с прекращением действия чрезвычайной ситуации последний расчетный период, для которого расчеты осуществляются с учетом главы 9.2 Правил рынка - 22:00-23:00 16 декабря 2022 года.

Напомним:

В пятницу в результате массированных ракетных обстрелов со стороны РФ по электроэнергетической инфраструктуре Украины произошла потеря более 50% потребления объединенной энергосистемы страны.

"Укрэнерго" из-за ракетных обстрелов объявляло о чрезвычайной ситуации.

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В компании объяснили, что режим чрезвычайной ситуации введен только для участников рынка электроэнергии, он касается исключительно рыночных операций.

Экономическая правда