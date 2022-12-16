Вся Сумщина уже с электроэнергией, в Харькове частично начали заживление

Вся Сумщина уже с электроэнергией после утренней ракетной атаки РФ по энергоинфраструктуре Украины, на Харьковщине энергетики начали подавать электроэнергию.

Об этом сообщили в Telegram руководители Сумской ОГА Дмитрий Живицкий и Харьковской ОГА Олег Синегубов.

"Вся Сумщина с электроэнергией! Спасибо энергетикам!", - написал Живицкий.

Он призвал потреблять электроэнергию экономно и поблагодарил ВСУ, "особенно подразделения противовоздушной обороны".

По словам Синегубова, на Харьковщине начали подавать электроэнергию.

"Частично Змиевская, Изюмская, Богодуховская, Лозовская, Балаклейская, Нововодолажская, Краснокутская громады уже со светом. Начали заживление и частично в Харькове", - написал он.

По его словам, энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее подать энергию ко всем жителям, которые из-за российских обстрелов остались без света.

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Напомним:

У трети потребителей Кировоградской области возобновили электроснабжение после обесточивания в результате российской атаки утром в пятницу.

Ракетная атака РФ утром 16 декабря привела к повреждению ориентировочно 9 объектов генерации и ограничила производство атомных станций.

В результате массированного ракетного удара РФ по энергоинфраструктуре Украины 16 декабря есть попадания - наибольшие поражения получили северный, южный и центральный регионы. Режим чрезвычайной ситуации введен только для участников рынка электроэнергии.

В результате массированной атаки россиян по Украине в пятницу Харьков был полностью обесточен, работа метрополитена приостановлена.

Экономическая правда