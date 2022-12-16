Вся Сумщина уже с электроэнергией, в Харькове частично начали заживление
Вся Сумщина уже с электроэнергией после утренней ракетной атаки РФ по энергоинфраструктуре Украины, на Харьковщине энергетики начали подавать электроэнергию.
Об этом сообщили в Telegram руководители Сумской ОГА Дмитрий Живицкий и Харьковской ОГА Олег Синегубов.
"Вся Сумщина с электроэнергией! Спасибо энергетикам!", - написал Живицкий.
Он призвал потреблять электроэнергию экономно и поблагодарил ВСУ, "особенно подразделения противовоздушной обороны".
По словам Синегубова, на Харьковщине начали подавать электроэнергию.
"Частично Змиевская, Изюмская, Богодуховская, Лозовская, Балаклейская, Нововодолажская, Краснокутская громады уже со светом. Начали заживление и частично в Харькове", - написал он.
По его словам, энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее подать энергию ко всем жителям, которые из-за российских обстрелов остались без света.
Напомним:
У трети потребителей Кировоградской области возобновили электроснабжение после обесточивания в результате российской атаки утром в пятницу.
Ракетная атака РФ утром 16 декабря привела к повреждению ориентировочно 9 объектов генерации и ограничила производство атомных станций.
В результате массированного ракетного удара РФ по энергоинфраструктуре Украины 16 декабря есть попадания - наибольшие поражения получили северный, южный и центральный регионы. Режим чрезвычайной ситуации введен только для участников рынка электроэнергии.
В результате массированной атаки россиян по Украине в пятницу Харьков был полностью обесточен, работа метрополитена приостановлена.
Экономическая правда