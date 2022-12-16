Харьков полностью обесточен из-за российских атак

В результате массированной атаки россиян по Украине в пятницу Харьков полностью обесточен, работа метрополитена приостановлена.

Об этом сообщает Суспільне со ссылкой на слова пресс-секретаря Харьковоблэнерго Марины Шевченко, пресс-служба Харьковского метрополитена.

повреждены объекты критической инфраструктуры в Чугуевском районе Харьковщины, возможны перебои со светом.

Как ранее сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, были попадания в объекты критической инфраструктуры в Чугуевском районе. Как следствие, возможны перебои с электроснабжением. "Предварительно - без пострадавших", - добавил он.

Оккупанты в пятницу нанесли 3 удара по критической инфраструктуре Харьковщины.







