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Харьков полностью обесточен из-за российских атак

Пятница, 16 декабря 2022, 09:26 - Экономическая правда

В результате массированной атаки россиян по Украине в пятницу Харьков полностью обесточен, работа метрополитена приостановлена. 

Об этом сообщает Суспільне со ссылкой на слова пресс-секретаря Харьковоблэнерго Марины Шевченко, пресс-служба Харьковского метрополитена.

повреждены объекты критической инфраструктуры в Чугуевском районе Харьковщины, возможны перебои со светом.

Как ранее сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, были попадания в объекты критической инфраструктуры в Чугуевском районе. Как следствие, возможны перебои с электроснабжением. "Предварительно - без пострадавших", - добавил он. 

Оккупанты в пятницу нанесли 3 удара по критической инфраструктуре Харьковщины. 




Экономическая правда
Укр / Рус
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