Харьков полностью обесточен из-за российских атак
Пятница, 16 декабря 2022, 09:26 -
В результате массированной атаки россиян по Украине в пятницу Харьков полностью обесточен, работа метрополитена приостановлена.
Об этом сообщает Суспільне со ссылкой на слова пресс-секретаря Харьковоблэнерго Марины Шевченко, пресс-служба Харьковского метрополитена.
повреждены объекты критической инфраструктуры в Чугуевском районе Харьковщины, возможны перебои со светом.
Как ранее сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, были попадания в объекты критической инфраструктуры в Чугуевском районе. Как следствие, возможны перебои с электроснабжением. "Предварительно - без пострадавших", - добавил он.
Оккупанты в пятницу нанесли 3 удара по критической инфраструктуре Харьковщины.