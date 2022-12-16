Треть потребителей Кировоградщины уже со светом – ОВА

У трети потребителей Кировоградской области возобновили электроснабжение после обесточивания в результате российской атаки утром в пятницу.

Об этом сообщил глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович.

Положительные новости от энергетиков. Более 30% потребителей области уже с электричеством", – написал он.

Чиновник добавил, что в первую очередь питаются объекты критической инфраструктуры, лечебные учреждения, затем – жилищный фонд.

"Часть территорий области уже со светом", – резюмировал Райкович.

Напоминаем:

Ракетная атака РФ утром 16 декабря привела к повреждению ориентировочно 9 объектов генерации и ограничила производство атомных станций.

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В результате массированного ракетного удара РФ по энергоинфраструктуре Украины 16 декабря есть попадания - наибольшие поражения получили северный, южный и центральный регионы. Режим чрезвычайной ситуации введен только для участников рынка электроэнергии.

В результате российских ракетных обстрелов в пятницу, 16 декабря, обесточенной осталась вся Кировоградская область.