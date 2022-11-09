Французский энергогигант TotalEnergies объяснил свою мотивацию продолжения работы в РФ

Основная мотивация французского энергогиганта TotalEnergies в отношении России, где компания сохранила свои активы, несмотря на западные санкции, заключается в том, чтобы поставлять сжиженный природный газ (СПГ) в Европу.

Об этом в среду заявил исполнительный директор TotalEnergies Патрик Пуянне на парламентских слушаниях во Франции, защищая присутствие компании в РФ, пишет Reuters.

"Наша единственная мотивация - поставлять СПГ в Европу", - заявил главный исполнительный директор TotalEnergies Патрик Пуянне.

В отличие от лондонских конкурентов BP и Shell, TotalEnergies сохранила инвестиции в России, включая миноритарные пакеты акций газодобывающей компании Новатэк и проектов Ямал СПГ и Арктик СПГ 2.

Напомним:

Французский энергетический гигант TotalEnergies будет продолжать поставлять сжиженный природный газ (СПГ) из России, пока не будут введены европейские санкции.

Французская нефтегазовая компания TotalEnergies говорит, что у нее "нет будущего с Россией", и усиливает шаги к разрыву связей с РФ, увеличивая инвестиции, которые помогут заменить поставки газа из России.

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Ранее французская компания TotalEnergies, критикуемая за деловые связи с Россией, заявила, что продаст свою долю в "Тернефтегаз", совместном предприятии с российским "Новатэк".

Напомним, французская газета Le Monde сообщила, что TotalEnergies принимала участие в поставках газового конденсата для производства авиационного топлива, которое могло использоваться российскими военными самолетами в войне против Украины, из-за доли французской фирмы в совместном предприятии с российским "Новатэком".

После этого министр транспорта Франции Клеман Бон призвал к расследованию того, была ли причастна TotalEnergies к поставке топлива для реактивных самолетов российским военным.

TotalEnergies утверждала, что поставляемые в Россию энергопродукты не использовались для производства топлива для реактивных самолетов, которыми российские войска обстреливают Украину.

Экономическая правда