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Французский энергогигант TotalEnergies: У нас нет будущего с Россией

Четверг, 29 сентября 2022, 17:15 - Алексей Павлыш

Французская нефтегазовая компания TotalEnergies говорит, что у нее "нет будущего с Россией", и усиливает шаги к разрыву связей с РФ, увеличивая инвестиции, которые помогут заменить поставки газа из России.

Об этом заявил исполнительный директор компании Патрик Пуйанне, пишет Financial Times.

Пуйанне заявил, что, по обновленной стратегии, у компании "нет будущего с Россией".

По его словам, компания увеличит свои чистые инвестиции в нефть, газ и возобновляемые источники энергии в течение следующих трех лет в рамках плана роста, исключающего бизнес-интересы в России.

"Однако французская компания еще не полностью разорвала связи с Россией и все еще получает дивиденды от инвестиций в стране.

В отличие от ушедших после вторжения в Украину конкурентов BP, Shell и Equinor, Total все еще имеет несколько холдингов в России и экспортирует сжиженный газ в Европу.

Total заявляла, что остановит все новые российские инвестиции и постепенно прекратит закупки нефти в стране в этом году, но Пуйанне утверждал, что группа может расторгнуть свои контракты, только если Европа введет специальные санкции", - пишет FT.

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Он добавил, что Total все еще получает дивиденды от 19-процентной доли российского производителя газа "Новатек" и 20-процентного пакета акций "Ямал СПГ", сибирского СПГ-проекта, но предположил, что они скоро могут прекратиться.

Total ускорила инвестиции в плавающие установки СПГ, чтобы помочь Европе диверсифицировать свой импорт, и подписала большие долгосрочные контракты с такими компаниями как Катар, чтобы увеличить альтернативные поставки в будущем.

Компания заявила, что к 2027 году больший объем производства сжиженного природного газа в Катаре и США позволит ей заменить российские поставки, поскольку к 2030 году планируется увеличить производство СПГ на 40%.

Ранее французская компания TotalEnergies, критикуемая за деловые связи с Россией, заявила, что продаст свою долю в "Тернефтегаз", совместном предприятии с российским "Новатэк".

Напомним, французская газета Le Monde сообщила, что TotalEnergies принимала участие в поставках газового конденсата для производства авиационного топлива, которое могло использоваться российскими военными самолетами в войне против Украины, из-за доли французской фирмы в совместном предприятии с российским "Новатэком".

После этого министр транспорта Франции Клеман Бон призвал к расследованию того, была ли причастна TotalEnergies к поставке топлива для реактивных самолетов российским военным.

TotalEnergies утверждала, что поставляемые в Россию энергопродукты не использовались для производства топлива для реактивных самолетов, которыми российские войска обстреливают Украину.

Экономическая правда

Франция энергетика Россия газ компании
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