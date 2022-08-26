Французская TotalEnergies после критики заявила о продаже доли в совместном с россиянами предприятии

Французская компания TotalEnergies, критикуемая за деловые связи с Россией, заявила, что продаст свою долю в "Тернефтегаз", совместном предприятии с российским "Новатек".

Об этом говорится в заявлении компании, пишет "Европейская правда".

"26 августа TotalEnergies и "Новатек" подписали окончательный договор купли-продажи 49% акций TotalEnergies в "Тернефтегазе". Закрытие ожидается в сентябре 2022 года при обычных условиях", - говорится в заявлении.

В компании также напомнили, что 6 июля TotalEnergies объявила о продаже оставшихся 20% акций в Харьягинском нефтяном проекте "Зарубежнефть". Это соглашение было завершено 3 августа.

Ранее TotalEnergies утверждала, что поставляемые в Россию энергопродукты не использовались для производства топлива для реактивных самолетов, которыми российские войска обстреливают Украину.

Напомним, французская газета Le Monde сообщила, что TotalEnergies принимала участие в поставках газового конденсата для производства авиационного топлива, которое могло использоваться российскими военными самолетами в войне против Украины, из-за доли французской фирмы в совместном предприятии с российским "Новатеком".

После этого министр транспорта Франции Клеман Бон призвал к расследованию того, была ли причастна TotalEnergies к поставке топлива для реактивных самолетов российским военным.

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Европейская правда