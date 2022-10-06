TotalEnergies будет продолжать поставки российского сжиженного газа, пока не введут санкции

Французский энергетический гигант TotalEnergies будет продолжать поставлять сжиженный природный газ (СПГ) из России, пока не будут введены европейские санкции.

Об этом заявил исполнительный директор компании Патрик Пуйанн, повторив озвученную ранее позицию, пишет Reuters.

"Мы будем продолжать транспортировать СПГ из России, пока не будет санкций или давления со стороны Европы на газ, потому что мы способствуем безопасности поставок для Европы. Если будут санкции, мы немедленно прекратим это", - сказал CEO Total Energies на форуме в Лондоне.

Он заверил, что энергетический гигант не инвестирует в новые проекты в России.

TotalEnergies имеет контракт с российским "Ямалом СПГ" на 4 миллиона тонн в год до 2032 года.

"Франция импортировала 5 миллиардов кубометров российского СПГ за первые восемь месяцев 2022 года, опередив Японию и став крупнейшим импортером российского СПГ в феврале и марте", - пишет агентство со ссылкой на отчет Центра глобальной энергетической политики Колумбийского университета.

По словам исполнительного директора TotalEnergies, лучший способ для Европы обеспечить поставки газа - сделать, как Япония, а именно - "заключить долгосрочные контракты с большими объемами".

ВИДЕО ДНЯ

Он добавил, что его компания будет оставаться преданной долгосрочным контрактам.

Напомним:

Французская нефтегазовая компания TotalEnergies говорит, что у нее "нет будущего с Россией", и усиливает шаги к разрыву связей с РФ, увеличивая инвестиции, которые помогут заменить поставки газа из России.

Ранее французская компания TotalEnergies, критикуемая за деловые связи с Россией, заявила, что продаст свою долю в "Тернефтегаз", совместном предприятии с российским "Новатэк".

Напомним, французская газета Le Monde сообщила, что TotalEnergies принимала участие в поставках газового конденсата для производства авиационного топлива, которое могло использоваться российскими военными самолетами в войне против Украины, из-за доли французской фирмы в совместном предприятии с российским "Новатэком".

После этого министр транспорта Франции Клеман Бон призвал к расследованию того, была ли причастна TotalEnergies к поставке топлива для реактивных самолетов российским военным.

TotalEnergies утверждала, что поставляемые в Россию энергопродукты не использовались для производства топлива для реактивных самолетов, которыми российские войска обстреливают Украину.

Экономическая правда