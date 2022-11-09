На Кременчугском НПЗ проходят обыски

снимок въезда на Кременчугский НПЗК, google maps

Бюро экономической безопасности и Служба безопасности проводят обыски на Кременчугском нефтеперерабатывающем заводе по подозрению в уклонении от уплаты руководством 700 млн грн налогов.

Об этом сообщила пресс-служба Бюро экономической безопасности.

Сейчас правоохранители проверяют информацию об уклонении от уплаты налогов руководством одного из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов Украины. Хотя название завода не указывается, СБУ опубликовала фото, на котором видно въезд на территорию Кременчугского НПЗ (ПАО "Укртатнафта"). Информацию подтвердили источники ЭП.

В БЭБ добавляют, что в вероятном уклонении от налогов также задействована группа предприятий, поставляющих горюче-смазочные материалы, владельцем которых является один из украинских олигархов.

По данным следствия, в течение 2019-2022 годов должностные лица нескольких предприятий вероятно занизили налоговые обязательства по акцизному налогу. В частности, скрывали и не отражали в налоговой и бухгалтерской отчетности финансово-хозяйственные операции. По информации БЭБ, уклонение от уплаты налогов может составлять более 700 млн грн.

Сейчас в офисных помещениях и на НПЗ проводятся санкционированные обыски. Правоохранители ищут документальную доказательную базу и делают невозможным уничтожение предметов и документов, подтверждающих совершение вероятного преступления.

Также проверяется информация о возможных нарушениях, совершенных с целью увеличения прибыли при изготовлении горючего. Детективы проводят забор образцов топлива для экспертизы. Обнаруженные и изъятые документы и предметы, подтверждающие противоправную деятельность, будут признаны вещественными доказательствами.

ВИДЕО ДНЯ

Досудебное расследование в уголовном производстве по признакам уклонения от уплаты налогов осуществляется детективами Бюро экономической безопасности под процессуальным руководством прокуроров Офиса Генерального прокурора и в сотрудничестве со Службой безопасности.

Ранее в Службе безопасности Украины заявили, что сотрудники СБУ осуществляют превентивные меры, "чтобы не допустить дестабилизации работы одного из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов Украины и обеспечить его передачу в государственную собственность в рабочем состоянии".

"Укрнафта" до недавнего времени была полугосударственной компанией, в которой 50%+1 акция принадлежала НАК "Нафтогаз Украины", а около 42% акций - группе компаний, связанных с бывшими акционерами ПриватБанка Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым. Кременчугский НПЗ (ПАО "Укртатнафта") на 43,05% также принадлежал государству в лице НАК "Нафтогаз Украины", остальные акции были поделены между Игорем Коломойским и Александром Ярославским. Однако в начале ноября государство отчудило эти активы и передало их в управление Министерству обороны.

Читайте также: Из соображений обороны. Как активы Коломойского, Жеваго, Григоришина и Богуслаева перешли к государству

Напоминаем:

Утром в среду сообщалось, что ПАО "Укрнафта", которая ранее была отчуждена государством, заявила о блокировании центрального офиса вооруженными людьми. Также сотрудники СБУ пришли в "Укртатнафту".

В понедельник, 7 ноября, ЭП сообщила, что компании, связанные с Константином Жеваго, Игорем Коломойским, Вячеславом Богуслаевым и Константином Григоришиным перейдут в собственность государства.

В тот же день о соответствующем решении официально заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов. По его словам, изъятые активы приобрели статус военного имущества и были переданы в управление Министерства обороны.

После завершения военного положения эти активы могут быть возвращены владельцам или соответственно возмещена их стоимость.