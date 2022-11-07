Зеленский прокомментировал переход в собственность государства "Мотор Сичи", "Укрнафты" и других компаний

Президент Владимир Зеленский заявил, что переход в собственность государства активов АО "Мотор Сич", ЧАО "Запорожтрансформатор", ЧАО "АвтоКрАЗ", ПАО "Укрнафта" и ПАО "Укртатнафта" поможет обеспечивать насущные потребности украинского сектора обороны.

Об этом Зеленский написал в Telegram.

"Наш отпор врагу должен быть максимально эффективным и слаженным. На заседании Ставки Верховного Главнокомандующего принято решение о переходе в собственность государства активов стратегически важных предприятий: АО "Мотор Сич", ЧАО "Запорожтрансформатор", ЧАО "АвтоКрАЗ", ПАО "Укрнафта", ПАО "Укртатнафта".

Такие шаги, необходимые для нашего государства в условиях войны, осуществляются согласно действующим законам и помогут обеспечивать насущные потребности нашего сектора обороны. В эти трудные времена должны направить все силы для освобождения нашей земли и людей, поддержки украинской армии", - написал Зеленский.

Напоминаем:

Источники ЭП сообщили, что компании, связанные с Константином Жеваго, Игорем Коломойским, Вячеславом Богуслаевым и Константином Григоришиным, перейдут в собственность государства.

НКЦБФР приняла решение об обеспечении принудительного отчуждения в собственность государства акций ПАО "Укрнафта", ПАО "Укртатнафта", АО "Мотор Сич", ЧАО "АвтоКрАЗ" и ЧАО "Запорожтрансформатор". Таким образом регулятор разрешил списание акций указанных предприятий со счетов частных лиц в собственность государства.

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Активы компаний "Укрнефть", ОАО "Укртатнефть", АО "Мотор Сич", ЧАО "АвтоКрАЗ" и ЧАО "Запорожтрансформатор" передали в управление Министерства обороны.

Пять отчужденных к государству стратегических предприятий - "Укрнафта", "Укртатнафта", "АвтоКрАЗ", "Мотор Сич" и "Запорожтрансформатор" - будут работать для удовлетворения оборонных потребностей государства в режиме 24/7.

Экономическая правда