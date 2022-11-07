Отчужденные предприятия будут работать на оборонные нужды 24/7 – Шмыгаль

Пять отчужденных к государству стратегических предприятий - "Укрнафта", "Укртатнафта", "АвтоКрАЗ", "Мотор Сич" и "Запорожтрансформатор" - будут работать для удовлетворения оборонных потребностей государства в режиме 24/7.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на брифинге, передает Интерфакс-Украина.

"Акции пяти предприятий - "Укрнафта", "Укртатнафта", "АвтоКрАЗ", "Мотор Сич" и "Запорожтрансформатор" - стали военным имуществом, перешли в управление Министерства обороны. По состоянию на сегодняшний день акции принудительно отчуждены в собственность государства. Это произошло исключительно в соответствии с нормами действующего законодательства", – подчеркнул глава правительства.

Он добавил, что эти пять предприятий должны в полной мере обеспечивать оборонные потребности нашего государства в военное время. Предприятия стратегически важны и поставляют продукцию, которая критически необходима для нужд армии.

"Они должны работать 24/7 для нужд нашего государства", – подчеркнул Шмыгаль .

Глава правительства заверил, что работающие на этих предприятиях продолжат работать, будет больше заказов и гарантий от государства.

"Те, которые не работали на сегодняшний день, их работа будет возобновлена, трудовые коллективы будут возвращаться к работе. Их потенциал будет использоваться полностью", – добавил премьер.

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Источники ЭП сообщили, что компании, связанные с Константином Жеваго, Игорем Коломойским, Вячеславом Богуслаевым и Константином Григоришиным, перейдут в собственность государства.

НКЦБФР приняла решение об обеспечении принудительного отчуждения в собственность государства акций ПАО "Укрнафта", ПАО "Укртатнафта", АО "Мотор Сич", ЧАО "АвтоКрАЗ" и ЧАО "Запорожтрансформатор". Таким образом регулятор разрешил списание акций указанных предприятий со счетов частных лиц в собственность государства.

Активы компаний "Укрнефть", ОАО "Укртатнефть", АО "Мотор Сич", ЧАО "АвтоКрАЗ" и ЧАО "Запорожтрансформатор" передали в управление Министерства обороны.