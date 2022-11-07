Арестованные товарные знаки "Альфа-групп" на 2 миллиарда передали в АРМА

Арестованные товарные знаки стоимостью 2 млрд грн, которые принадлежат кипрской компании, связанной с российским олигархом, передали АРМА. По данным ЭП, речь идет о товарных знаках "Альфа-групп".

Об этом заявили в Бюро экономической безопасности.

Как отмечают в БЭБ, товарные знаки передали АРМА по решению районного суда г. Киева.

"Должностные лица украинского финансового учреждения, используя товарные знаки этой оффшорной компании, осуществляли преступную деятельность по выводу активов банка под видом выплаты роялти.

Украинский банк, его материнский банк в России и кипрская компания связаны между собой едиными бенефициарными владельцами, среди которых известный российский олигарх", - заявляет БЭБ.

По данным ЭП, речь идет об "Альфа-групп", совладельцем которой является российский олигарх Михаил Фридман.

"Следствием установлено, что торговые знаки ранее принадлежали материнскому банку в РФ, а в 2021 году, с целью использования условий льготного налогообложения были переоформлены на кипрского нерезидента. Менее чем за год использования этих знаков частный банк в Украине уплатил в адрес кипрского нерезидента более 248 млн грн", - добавили в БЭБ.

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Напомним:

Бюро экономической безопасности заявило об аресте товарных знаков компании "известного российского олигарха" на 2 млрд грн. По данным источников ЭП, речь идет об "Альфа-групп".

Правоохранители сообщили о подозрении бывшему председателю и и. о. председателя правления частного банка в Украине – им инкриминируют умышленное уклонение от уплаты налога с дохода нерезидента на общую сумму 18,3 млн грн при выплате роялти в течение 10 месяцев в адрес кипрского нерезидента. Речь идет об "Альфа-банке".

СНБО 30 сентября принял решение о введении новых пакетов санкций против физических и юридических лиц, причастных к развязыванию агрессивной войны против Украины или поддерживающих путинский режим.

Как ранее сообщала ЭП, в списке, в частности, совладелец "Альфа групп" Михаил Фридман.

После одобрения санкций соответствующим решением СНБО, документы отправляют в Офис президента, после чего глава государства вводит санкции своим указом. На данный момент соответствующий указ президента Владимира Зеленского опубликован не был.

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Танцы вокруг санкций. Что у Зеленского решили делать с Фридманом и другими российскими олигархами?

Экономическая правда