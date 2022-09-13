Экс-руководителей "Альфа-банка" подозревают в выводе активов российского олигарха из Украины

Правоохранители сообщили о подозрении бывшему председателю и и. о. председателя правления частного банка в Украине – им инкриминируют умышленное уклонение от уплаты налога с дохода нерезидента на общую сумму 18,3 млн грн при выплате роялти в течение 10 месяцев в адрес кипрского нерезидента.

Об этом сообщают пресс-службы БЭБ и Офиса генпрокурора.

Как заявляют в БЭБ, по предварительному сговору с определенными лицами, бывшая глава правления банка "нарушила Налоговый кодекс Украины и Конвенцию между Правительством Украины и Правительством Республики Кипр об избежании двойного налогообложения и предотвращении налоговых уклонений в отношении налогов на доходы". Сумма неуплаченных налогов составляет более 13 млн грн.

"Служебное лицо умышленно уклонилось от уплаты налога на доходы нерезидента с источником происхождения из Украины. Сумма неуплаченных налогов составляет более 13 млн грн. Кроме того, по аналогичным фактам детективы сообщили о подозрении бывшему члену правления и исполняющему обязанности председателя правления АО. Сумма умышленного уклонение от уплаты налога составляет более 5 млн грн.", - говорится в сообщении Бюро экономической безопасности.

В сообщении прокуратуры говорится, что подозреваемым инкриминируют умышленное уклонение от уплаты налога с дохода нерезидента на общую сумму 18,3 млн грн при выплате роялти в течение 10 месяцев в адрес кипрского нерезидента (ч. 2, 3 ст. 212 УК Украины).

Конечным бенефициаром банка, который входит в пятерку самых крупных по размеру собственного капитала, является российский олигарх, говорят в ОГП. При этом правоохранители не указывают, о каком банке идет речь.

Дополнено. По данным "Интерфакс-Украина", речь идет об "Альфа-банке".

ВИДЕО ДНЯ

Как отмечается на сайте НБУ, из-за зарегистрированных на Кипре ABH Holdings S.A и ABH Ukraine Limited бенефициарами банка являются российский бизнесмен Андрей Косогов (40,96%), Петр Авен (12,4%), Михаил Фридман (32,86%). Также части имеют итальянская банковская группа UniCredit (9,9%) и Марк Фоундейшен по исследованию раковых заболеваний (3,87%).

"Сообщения о подозрении были вручены в рамках досудебного расследования уголовных производств, которое БЭБ начало по фактам уклонения должностными лицами крупного финансового учреждения от уплаты налогов и легализации (отмывания) имущества".

Это два из многих эпизодов, которые расследуют детективы БЭБ", - добавляют в БЭБ.

"По данным следствия, группа лиц, контролирующих деятельность кипрских компаний и частного банка в Украине, заранее разработала план вывода активов банка под видом выплаты роялти за использование торговых знаков. Эти знаки ранее принадлежали материнскому банку в РФ, а в 2021 году были переоформлены на это было сделано ради возможности применения условий льготного налогообложения и избежания двойного налогообложения.

Так, пока торговые знаки принадлежали частному банку РФ, ставка роялти составляла 13,4 тыс. долларов США. За 3 года их использования украинским банком в адрес владельца роялти – российскому банку уплачено 1,4 млн грн", - пояснили в ОГП.

"После переоформления прав на эти же торговые знаки на кипрского нерезидента, сумма вознаграждения материнскому банку РФ составила 68,9 млн грн, а величина ставки роялти для их использования подконтрольным банком в Украине увеличилась более чем в 1200 раз до 16,4 млн долларов США. Меньше чем за год использования этих знаков частным банком в Украине по адресу кипрского нерезидента уплачено более 248 млн грн.

При этом задействованные банки и компания-нерезидент связаны между собой единственными бенефициарными собственниками, которым подконтрольны их должностные лица", – добавляют в прокуратуре.

Подчеркивается, что схема была направлена ​​на легализацию (отмывание) активов упомянутых компаний на общую сумму более 1 млрд. гривен и их последующий вывод из банковской системы в Украине.

Правоохранители заявляют об аресте активов кипрских компаний на общую сумму свыше 469 млн грн, находящихся на счетах в банковском учреждении, и ценных бумаг на общую сумму свыше 12,4 млрд грн, "вероятно, приобретенных путем использования фиктивных сделок".