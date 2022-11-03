Рада приняла госбюджет на 2023 год

фото: telegram ярослава Железняка

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект о госбюджете на 2023 год.

Об этом сообщил в Telegram нардеп Ярослав Железняк.

"За" проголосовали 295 нардепов, воздержались - 35, против - 0.

"Это рекорд по наиболее заблаговременному принятию бюджета за историю Украины. Теперь надеемся, что международные партнеры оценят нашу пунктуальность и полностью профинансируют заложенный, тоже рекордный, дефицит в размере 38 млрд $", - написал Железняк.

Ранее премьер Денис Шмыгаль заявлял, что дефицит госбюджета в следующем году составит более 20% ВВП.

"Будем покрывать его за счет помощи партнеров. Нам нужно привлечь 38 млрд долларов. Получим их от ЕС, США, МВФ и других доноров. Двигаемся в этом направлении и имеем все основания рассчитывать на прогресс", - заверил он.

Читайте подробнее: 50% бюджета - на войну. За что будет жить Украина в 2023 году?

ВИДЕО ДНЯ

Напоминаем:

Бюджетный комитет Верховной Рады рекомендовал депутатам одобрить проект государственного бюджета на 2023 год во втором чтении.

Среди изменений, которые появились в бюджете - увеличение расходов на Секретариат Уполномоченного ВРУ по правам человека (+116 млн грн), финансирование политических партий (+519,4 млн грн), телеканал Рада и газета "Голос Украины" (+120 млн грн), а также дополнительные 63 млн грн на Специализированную антикоррупционную прокуратуру, почти 40 млн грн - на мероприятия по приватизации.

Кабинет министров принял проект бюджета на 2023 год ко второму чтению с учетом предложений народных депутатов. В частности, правительство скорректировало прогноз роста ВВП на 2023 год в сторону консервативного сценария (3,2% вместо 4,6%). Прогноз инфляции уменьшили с 30% до 28%.

Верховная Рада 7 октября утвердила проект госбюджета на 2023 год в первом чтении.

Согласно Бюджетному кодексу правительство должно одобрить проект закона о госбюджете на следующий год и подать его в парламент до 15 сентября года, предшествующего плановому.

Верховная Рада, как определено Регламентом, рассматривает проект госбюджета в первом чтении не позднее 20 октября. До 3 ноября правительство должно вернуть ВР документ с учетом предоставленных нардепами Бюджетных выводов.

Экономическая правда