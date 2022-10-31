Кабмин одобрил проект бюджета на 2023 год в финальной редакции: что изменили

Кабинет министров принял проект бюджета на 2023 год ко второму чтению с учетом предложений народных депутатов.

Об этом сообщил в Telegram премьер Денис Шмыгаль.

"Теперь ожидаем быстрого голосования проекта бюджета в Верховной Раде", - написал Шмыгаль.

По его словам, ко второму чтению правительство скорректировало прогноз роста ВВП на 2023 год в сторону консервативного сценария (3,2% вместо 4,6%). Прогноз инфляции уменьшили с 30% до 28%.

При этом бюджет-2023 планируется с учетом 1,3 трлн грн доходов. Благодаря скорректированным макропоказателям и налоговым изменениям предлагают увеличить доходную часть более чем на 50 млрд грн.

"Расходы будут составлять 2,6 трлн грн. Мы увеличили объемы расходов на выплаты пенсий, на ликвидацию последствий вооруженной агрессии России (строительство, ремонты, покупка людям жилья), на научную и научно-техническую деятельность, на льготные ипотечные кредиты ВПО. Всего ко второму чтению в проекте госбюджета расходная часть выросла на 66,8 млрд грн", - подчеркнул Шмыгаль.

"Приоритет №1 - безопасность и оборона - остается неизменным. Направляем на борьбу с оккупантами более 1 трлн грн, это более 18% ВВП. Финансируем украинскую армию самостоятельно за счет внутренних ресурсов", - добавил премьер.

ВИДЕО ДНЯ

По его словам, дефицит госбюджета в следующем году составит более 20% ВВП.

"Будем покрывать его за счет помощи партнеров. Нам нужно привлечь 38 млрд долларов. Получим их от ЕС, США, МВФ и других доноров. Двигаемся в этом направлении и имеем все основания рассчитывать на прогресс", - заверил он.

Читайте подробнее: 50% бюджета – на войну. На что будет жить Украина в 2023 году?

Напомним:

Верховная Рада утвердила проект госбюджета на 2023 год в первом чтении.

Комитет Верховной Рады по вопросам бюджета рекомендовал парламенту принять за основу и в целом выводы и предложения в бюджет на 2023 год.

Народные депутаты подали 1270 поправок в проект закона о государственном бюджете Украины на 2023 год.

Кабинет Министров одобрил проект бюджета Украины на 2023 год, теперь он направляется на рассмотрение Верховной Рады.

Согласно Бюджетному кодексу, правительство должно одобрить проект закона о госбюджете на следующий год и подать его в парламент до 15 сентября года, предшествующего плановому.

Верховная Рада, как определено Регламентом, рассматривает проект госбюджета в первом чтении не позднее 20 октября. До 3 ноября правительство должно вернуть ВР документ с учетом предоставленных нардепами Бюджетных заключений.

Экономическая правда