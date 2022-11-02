Госбюджет-2023 направляется на финальное голосование в Раде

Бюджетный комитет Верховной Рады рекомендовал депутатам одобрить проект государственного бюджета на 2023 год во втором чтении.

Об этом сообщил председатель Бюджетного комитета Юрий Аристов, первый заместитель председателя налогового комитета Рады Ярослав Железняк.

"На Комитете в присутствии председателя фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, министра финансов Сергея Марченко и его заместителей одобрили ко второму чтению проект бюджета на следующий год. Впереди - только голосование в сессионном зале", - написал Аристов в Facebook.

Как отметил Железняк, проект бюджета поддержали 29 нардепов, один депутат воздержался.

Среди изменений, которые появились в бюджете - увеличение расходов на Секретариат Уполномоченного ВРУ по правам человека (+116 млн грн), финансирование политических партий (+519,4 млн грн), телеканал Рада и газета "Голос Украины" (+120 млн грн), а также дополнительные 63 млн грн на Специализированную антикоррупционную прокуратуру, почти 40 млн грн - на мероприятия по приватизации.

Аристов отметил, что надеется установить рекорд по наиболее заблаговременному принятию бюджета в истории Украины и обеспечить финансовую безопасность страны.

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Напоминаем:

Кабинет министров принял проект бюджета на 2023 год ко второму чтению с учетом предложений народных депутатов. В частности, правительство скорректировало прогноз роста ВВП на 2023 год в сторону консервативного сценария (3,2% вместо 4,6%). Прогноз инфляции уменьшили с 30% до 28%.

Верховная Рада 7 октября утвердила проект госбюджета на 2023 год в первом чтении.

Согласно Бюджетному кодексу правительство должно одобрить проект закона о госбюджете на следующий год и подать его в парламент до 15 сентября года, предшествующего плановому.

Верховная Рада, как определено Регламентом, рассматривает проект госбюджета в первом чтении не позднее 20 октября. До 3 ноября правительство должно вернуть ВР документ с учетом предоставленных нардепами Бюджетных выводов.





