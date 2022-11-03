Рада уволила Чернышова с должности министра развития общин и территорий

фото: facebook чернышова

Верховная Рада поддержала отставку министра развития общин и территорий Алексея Чернышова.

По данным ЭП, за увольнение Чернышова проголосовали 279 нардепов.

Сам Чернышов фактически подтвердил увольнение, написав в Facebook пост о благодарности "всем, кто два с половиной года работал вместе в Минрегионе, всем с кем совместно достигли результатов, за которые не стыдно".

Ожидается, что Чернышова назначат новым главой "Нафтогаза" вместо уволенного накануне Юрия Витренко.

Утром профильный комитет Рады рекомендовал залу поддержать заявление Чернышова об отставке с должности главы Минрегиона.

Как написал в Telegram нардеп Ярослав Железняк, Чернышов на комитете сделал отчет о работе в министерстве.

"Свой переход в "Нафтогаз" мотивирован в первую очередь энергетической опасностью, за которую он отвечает как глава штаба. И сказал, что после его увольнения КМУ может рассматривать вопрос о потенциальном назначении на должность в "Нафтогаз", - описал Железняк тезисы выступления Чернышова на комитете.

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Также уже экс-глава Минрегиона на комитете прокомментировал возможное объединение Минрегиона и Мининфраструктуры.

"Сказал, что такая "реконфигурация" прорабатывается и связана с сокращением расходов и количества министерств. Но "пока об этом говорить преждевременно", - пересказал слова Чернышова Железняк.

Напомним:

Нацагентство по вопросам предотвращения коррупции предупредило, что назначение Алексея Чернышова на должность главы НАК "Нафтогаз" является незаконным, но изменения в устав могут разблокировать такой шаг.

Министр развития общин и территорий Алексей Чернышов в среду, 2 ноября, подал в отставку. Днем ранее правительство уволило председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко.

ЭП со ссылкой на источники в Верховной Раде и "Нафтогазе" сообщала, что в ближайшее время Юрий Витренко потеряет должность главы НАК "Нафтогаз Украины", он написал заявление об увольнении. Место Витренко должен занять действующий министр развития общин и территорий Алексей Чернышов.

По данным источников УП, Минрегион объединят с Мининфраструктуры, новое ведомство возглавит действующий глава Мининфраструктуры Александр Кубраков.

Экономическая правда