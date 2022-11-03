Возможное назначение Чернышова в "Нафтогаз" является незаконным, но это можно изменить - НАПК

Нацагентство по вопросам предотвращения коррупции предупредило, что назначение Алексея Чернышова на должность главы НАК "Нафтогаз" является незаконным, но изменения в устав могут разблокировать такой шаг.

Об этом НАПК пишет в своем письме к премьер-министру Денису Шмыгалю, которое есть в распоряжении ЭП.

Агентство получило информацию о запланированном назначении министра развития регионов и территорий Алексея Чернышева на должность главы НАК "Нафтогаз" вместо Юрия Витренко.

Закон "О предотвращении коррупции", зато запрещает государственным служащим в течение года со дня увольнения заключать трудовые договоры с юридическими лицами частного права, если в течение года до увольнения она осуществляли контроль или надзор за такими юрлицами.

"Таким образом, назначение любого из членов Кабинета Министров Украины в НАК "Нафтогаз" при указанных обстоятельствах будет незаконным", - утверждает НАПК.

Однако, считают в Агентстве, в уставе компании "Нафтогаз" определен юрлицом частного права "безосновательно". Там указывают на то, что НАК был создан во исполнение указа президента в 1998 году, а согласно Гражданскому кодексу таким образом создается юрлицо публичного права.

Кроме того, "Нафтогаз" работает в сфере особого государственного интереса как публичная организация. А вследствие того, что компания управляет объектами госсобственности, она фактически наделена возможностью осуществлять государственное управление.

ВИДЕО ДНЯ

Итак, резюмирует НАПК, "Нафтогаз" является юридическим лицом публичного права, но безосновательно не определена как таковая в уставе. Если НАК официально признают юрлицом публичного права, на компанию не будет действовать ограничение по назначениям из Кабмина.

В июле прошлого года НАПК также направило предписание председателю наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины", в котором требует прекратить контракт с председателем правления НАК Юрием Витренко как незаконный.

По закону, после увольнения с публичной службы лицо не должно принимать участие в руководстве организациями, на которые оно могло влиять, когда работало на государство. Витренко же до назначения главой "Нафтогаза" руководил Министерством энергетики.

После месяцев судебной тяжбы в феврале Верховный Суд постановил разорвать с Витренко контракт.

Напоминаем:

Министр развития общин и территорий Алексей Чернышов в среду, 2 ноября, подал в отставку. Днем ранее правительство уволило председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко.

ЭП со ссылкой на источники в Верховной Раде и "Нафтогазе" сообщала, что в ближайшее время Юрий Витренко потеряет должность главы НАК "Нафтогаз Украины", он написал заявление об увольнении. Место Витренко должен занять действующий министр развития общин и территорий Алексей Чернышов.

По данным источников УП, Минрегион объединят с Мининфраструктуры, новое ведомство возглавит действующий глава Мининфраструктуры Александр Кубраков.