Возможное назначение Чернышова в "Нафтогаз" является незаконным, но это можно изменить - НАПК
Нацагентство по вопросам предотвращения коррупции предупредило, что назначение Алексея Чернышова на должность главы НАК "Нафтогаз" является незаконным, но изменения в устав могут разблокировать такой шаг.
Об этом НАПК пишет в своем письме к премьер-министру Денису Шмыгалю, которое есть в распоряжении ЭП.
Агентство получило информацию о запланированном назначении министра развития регионов и территорий Алексея Чернышева на должность главы НАК "Нафтогаз" вместо Юрия Витренко.
Закон "О предотвращении коррупции", зато запрещает государственным служащим в течение года со дня увольнения заключать трудовые договоры с юридическими лицами частного права, если в течение года до увольнения она осуществляли контроль или надзор за такими юрлицами.
"Таким образом, назначение любого из членов Кабинета Министров Украины в НАК "Нафтогаз" при указанных обстоятельствах будет незаконным", - утверждает НАПК.
Однако, считают в Агентстве, в уставе компании "Нафтогаз" определен юрлицом частного права "безосновательно". Там указывают на то, что НАК был создан во исполнение указа президента в 1998 году, а согласно Гражданскому кодексу таким образом создается юрлицо публичного права.
Кроме того, "Нафтогаз" работает в сфере особого государственного интереса как публичная организация. А вследствие того, что компания управляет объектами госсобственности, она фактически наделена возможностью осуществлять государственное управление.
Итак, резюмирует НАПК, "Нафтогаз" является юридическим лицом публичного права, но безосновательно не определена как таковая в уставе. Если НАК официально признают юрлицом публичного права, на компанию не будет действовать ограничение по назначениям из Кабмина.
В июле прошлого года НАПК также направило предписание председателю наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины", в котором требует прекратить контракт с председателем правления НАК Юрием Витренко как незаконный.
По закону, после увольнения с публичной службы лицо не должно принимать участие в руководстве организациями, на которые оно могло влиять, когда работало на государство. Витренко же до назначения главой "Нафтогаза" руководил Министерством энергетики.
После месяцев судебной тяжбы в феврале Верховный Суд постановил разорвать с Витренко контракт.
Напоминаем:
Министр развития общин и территорий Алексей Чернышов в среду, 2 ноября, подал в отставку. Днем ранее правительство уволило председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко.
ЭП со ссылкой на источники в Верховной Раде и "Нафтогазе" сообщала, что в ближайшее время Юрий Витренко потеряет должность главы НАК "Нафтогаз Украины", он написал заявление об увольнении. Место Витренко должен занять действующий министр развития общин и территорий Алексей Чернышов.
По данным источников УП, Минрегион объединят с Мининфраструктуры, новое ведомство возглавит действующий глава Мининфраструктуры Александр Кубраков.