Комитет рекомендовал Раде уволить Чернышова с должности главы Минрегиона

Комитет Верховной Рады по вопросам организации госвласти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рекомендовал Раде поддержать заявление об отставке Алексея Чернышова с должности главы Минрегиона.

Об этом сообщил в Telegram представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

"Комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рекомендовал ВРУ рассмотреть и поддержать заявление об отставке Чернышова А.М. с должности Министра развития общин и территорий Украины", - написал Мельничук.

Напомним:

Нацагентство по вопросам предотвращения коррупции предупредило, что назначение Алексея Чернышова на должность главы НАК "Нафтогаз" является незаконным, но изменения в устав могут разблокировать такой шаг.

Министр развития общин и территорий Алексей Чернышов в среду, 2 ноября, подал в отставку. Днем ранее правительство уволило председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко.

ЭП со ссылкой на источники в Верховной Раде и "Нафтогазе" сообщала, что в ближайшее время Юрий Витренко потеряет должность главы НАК "Нафтогаз Украины", он написал заявление об увольнении. Место Витренко должен занять действующий министр развития общин и территорий Алексей Чернышов.

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По данным источников УП, Минрегион объединят с Мининфраструктуры, новое ведомство возглавит действующий глава Мининфраструктуры Александр Кубраков.

Экономическая правда