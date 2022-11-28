Дело "ВиЭйБи Банка": Антикоррупционный суд заочно арестовал сестру Бахматюка

Наталья Василюк фото: слово і діло

Апелляционная палата ВАКС по делу о завладении 1,2 млрд грн стабилизационного кредита "ВиЭйБи Банка" заочно взяла под стражу бывшую главу наблюдательного совета банка Наталью Василюк, которая является сестрой владельца "ВиЭйБи Банка" Олега Бахматюка.

Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), не называя имени подозреваемой.

"28 ноября 2022 года Апелляционная палата ВАКС удовлетворила жалобу прокурора САП и избрала меру пресечения в виде содержания под стражей еще одной подозреваемой по делу о завладении 1,2 млрд грн стабилизационного кредита - бывшей главе Наблюдательного совета "ВиЭйБи банка".

После ее задержания и доставки к месту проведения досудебного расследования следственный судья решит вопрос о применении этой меры пресечения", - заявили в САП.

По данным издания "Слово і діло", речь идет о бывшей главе наблюдательного совета "ВиЭйБи Банка" Наталье Василюк, которая является сестрой Олега Бахматюка.

В октябре 2014 года отнесенный к категории проблемных банков "ВиЭйБи Банк" обратился в НБУ о предоставлении стабилизационного кредита под залог недвижимого имущества, стоимость которого была завышена почти в 25 раз, напоминают в САП.

"Несмотря на отсутствие необходимых документов, правление Нацбанка все же приняло предложение и незаконно выплатило 1,2 млдр грн стабилизационного кредита. Эти средства так и не были возвращены.

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В ноябре 2019 года детективы НАБУ сообщили о подозрении 8 бывшим и действующим должностным лицам Национального банка Украины, ПАО "ВиЭйБи Банк" и служащим частного сектора, причастным к реализации этой преступной схемы", - говорится в заявлении Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

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Напомним:

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения фигуранту громкого дела - экс-главе правления о завладении 1,2 млрд грн стабилизационного кредита "ВиЭйБи Банка".

24 мая 2021 года Национальное антикоррупционное бюро сообщило о подозрении шести должностным лицам Нацбанка и представителю компании-оценщика по делу о завладении средствами стабилизационного кредита на сумму 1,2 млрд грн.

Экс-владелец "ВиЭйби банка" Олег Бахматюк заявил, что считает незаконными попытки НАБУ экстрадировать его в Украину и в очередной раз предложил детективам бюро допросить его в Австрии.

Экономическая правда