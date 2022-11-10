Апелляционная палата ВАКС заочно арестовала экс-главу правления VAB Банка

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения фигуранту громкого дела о завладении 1,2 млрд грн стабилизационного кредита "ВиЭйБи Банка".

Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Отмечается, что апелляционная палата ВАКС удовлетворила жалобу прокурора САП и избрала меру пресечения в виде содержания под стражей бывшему Председателю правления "ВиЭйБи банка", который является подозреваемым по делу о завладении 1,2 млрд грн стабилизационного кредита и находится в розыске.

"После его задержания и доставки к месту проведения досудебного расследования следственный судья решит вопрос о применении этой меры пресечения", — говорится в сообщении.

Добавляется, что в октябре 2014 года отнесенный к категории проблемных банков "ВиЭйБи Банк" обратился в Национальный Банк Украины о предоставлении стабилизационного кредита под залог недвижимого имущества, стоимость которого была завышена почти в 25 раз. Несмотря на отсутствие необходимых документов, правление Нацбанка все же приняло предложение и незаконно выплатило 1,2 млрд грн стабилизационного кредита. Эти средства так и не были возвращены.

Детективы НАБУ в ноябре 2019 года сообщили о подозрении 8 бывшим и действующим должностным лицам Национального банка Украины, ПАО "ВиЭйБи Банк" и служащим частного сектора, причастным к реализации этой преступной схемы.

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Напомним:

24 мая 2021 года Национальное антикоррупционное бюро сообщило о подозрении шести должностным лицам Нацбанка и представителю компании-оценщика по делу о завладении средствами стабилизационного кредита на сумму 1,2 млрд грн.

Экс-владелец "ВиЭйби банка" Олег Бахматюк заявил, что считает незаконными попытки НАБУ экстрадировать его в Украину и в очередной раз предложил детективам бюро допросить его в Австрии.