"Альфа-Банк" с 1 декабря официально станет "Сенс Банком"

"Альфа-Банк" с 1 декабря официально завершает процедуру изменения названия бренда банка на Sense Bank.

Об этом сообщается на сайте банка.

С 1 декабря новое юридическое название банка - АО "СЕНС БАНК".

Клиентам банка объяснили, что повторно подписывать документы или обновлять уже подписанные договоры не нужно - все документы, которые были подписаны с Альфа-Банком, будут действовать и после смены названия банка.

"Все справки и разрешения, которые были выданы до 1 декабря 2022 года от имени Альфа-Банка, будут действовать и в дальнейшем и не потеряют своей силы после переименования банка", - заявили в финучреждении.

Все карты, которые были выданы с логотипом Альфа-Банка, продолжат действовать и в дальнейшем. Заменять их не нужно, пояснили в банке.

При этом часть сервисов будет также переименована.

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"Так, например, AHUB теперь будет называться Sense Hub, а My Alfa-Bank станет My Sense Bank", - говорят в "Альфа-Банке".

Уже с 1 декабря название A-CLUB будет изменено на aClub. При этом, все привилегии персонального обслуживания будут сохранены.

В банке также объяснили, почему меняется название.

"Сразу после начала полномасштабного вторжения правление банка решило отказаться от бренда "Альфа" и продолжить работу под новым брендом.

Мы всегда были отдельным юридическим лицом, но даже на уровне созвучности бренда не хотим иметь ничего общего с организацией, которая работает в России", - заявили в финучреждении.

Напомним:

"Альфа-Банк Украина" меняет название на "Сенс Банк", о чем уже сообщил Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Правоохранители сообщили о подозрении бывшему председателю и и. о. председателя правления частного банка в Украине – им инкриминируют умышленное уклонение от уплаты налога с дохода нерезидента на общую сумму 18,3 млн грн при выплате роялти в течение 10 месяцев в адрес кипрского нерезидента. Речь идет об "Альфа-банке".

СНБО 30 сентября принял решение о введении новых пакетов санкций против физических и юридических лиц, причастных к развязыванию агрессивной войны против Украины или поддерживающих путинский режим.

Как ранее сообщала ЭП, в списке, в частности, совладелец "Альфа групп" Михаил Фридман.

После одобрения санкций соответствующим решением СНБО, документы отправляют в Офис президента, после чего глава государства вводит санкции своим указом. На данный момент соответствующий указ президента Владимира Зеленского опубликован не был.

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Танцы вокруг санкций. Что у Зеленского решили делать с Фридманом и другими российскими олигархами?

Экономическая правда