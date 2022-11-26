Второй энергоблок Хмельницкой АЭС подключили к энергосистеме Украины

После массированного ракетного обстрела государства-террориста в среду, 23 ноября, еще один энергоблок Хмельницкой атомной станции подключили к энергосистеме Украины.

Об этом сообщил председатель Хмельницкой ОГА Сергей Гамалий.

"Блок №2 обособленного подразделения "Хмельницкая атомная электростанция" подключен к Единой энергосистеме Украины", — отметил Гамалий.

Глава области также добавил, что по состоянию на вечер пятницы согласно графикам отключена электроэнергия в 793 населенных пунктах области, 254 тыс потребителей осталась без электроснабжения. Кроме того, по техническим причинам обесточены 84 населенных пункта области, без электроснабжения 9169 потребителей.

Напомним:

Все четыре действующие АЭС Украины снова имеют доступ к национальной энергосистеме после полной потери электроэнергии в начале этой недели.

Сообщалось, что после того, как в среду все украинские атомные электростанции выключились из сети, до конца четверга они снова будут работать в украинскую энергосеть, что существенно уменьшит дефицит в ней.

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В четверг - после обесточивания в результате российской ракетной атаки 23 ноября - ЗАЭС получила питание собственных нужд от энергосистемы Украины. На энергоблоках Ровенской, Южноукраинской и Хмельницкой АЭС проводились пусковые операции.