Всі українські АЕС відновили доступ до електромережі після ракетної атаки РФ

Усі чотири діючі АЕС України знову мають доступ до національної енергосистеми після повної втрати електроенергії на початку цього тижня.

Про це заявив гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

"Команда експертів МАГАТЕ, яка перебуває на Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС), вже вчора повідомила, що зовнішнє енергопостачання станції було відновлено через день після його відключення. ЗАЕС, найбільша в Європі атомна електростанція, перебуває в режимі зупинки, але все ще потребує електроенергії для підтримання основних функцій безпеки та захисту", - заявили в агентстві.

У п'ятницю Україна також підтвердила МАГАТЕ, що три інші атомні електростанції - Рівненська, Південноукраїнська та Хмельницька - були знову підключені до мережі і працюють для виробництва електроенергії для потреб країни. Також відновлено електропостачання на Чорнобильському майданчику.

"МАГАТЕ завершило тижневу місію експертів з ядерної та фізичної ядерної безпеки в Чорнобилі, в тому числі в зоні відчуження, яка була створена навколо станції після аварії 1986 року. Місія допоможе прокласти шлях до модернізації та вдосконалення систем ядерної безпеки станції. Експерти МАГАТЕ також отримали краще розуміння потреб станції у сфері безпеки та захищеності, а також надали поради та рекомендації щодо радіаційного моніторингу", - додали в МАГАТЕ.

Нагадаємо:

Повідомлялось, що після того, як у середу всі українські атомні електростанції вимкнулися з мережі, до кінця четверга вони знову працюватимуть в українську енергомережу, що суттєво зменшить дефіцит в ній.

ВІДЕО ДНЯ

У четвер - після знеструмлення внаслідок російської ракетної атаки 23 листопада - ЗАЕС отримала живлення власних потреб від енергосистеми України. На енергоблоках Рівненської, Південноукраїнської та Хмельницької АЕС проводились пускові операції.

Економічна правда