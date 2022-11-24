До кінця дня АЕС знову запрацюють в українській енергосистемі – Галущенко

Після того, як у середу всі українські атомні електростанції вимкнулися з мережі, до кінця четверга вони знову працюватимуть в українську енергомережу, що суттєво зменшить дефіцит в ній.

Про це міністр енергетики Герман Галущенко розповів в етері Єдиних новин.

"Вчора насправді відбувся блекаут нашої енергосистеми внаслідок ракетних обстрілів які відбулися. Ситуація дуже складна, але н о 4 ранку ми змогли об'єднати енергосистему, і вона зараз працює як єдина", – заявив міністр.

Він додав, що вже заживлені об'єкти критичної інфраструктури по всій країни і обсяг генерації збільшуватимуть протягом дня.

"Ми розраховуємо, що до вечора [четверга] почнуть працювати АЕС, віддавати електроенергію в мережу, і це значно скоротить дефіцит. Це вперше, коли одночасно були вимкнені всі чотири АЕС", – розповів Галущенко.

Зараз ключове для АЕС, продовжив він, це отримувати електроенергію для власних потреб, що є питанням ядерної безпеки: коли АЕС працює на дизель-генераторах, є ризики для норм та вимог ядерної та радіаційної безпеки.

Відтак всі АЕС якнайшвидше підключили до української енергосистеми, що дасть їм змогу у четвре знову видавати електроенергію в мережу. Винятком є Запорізька АЕС, яка продовжує працювати на дизель-генераторах.

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У разі, якщо повторних обстрілів не відбудеться, до кінця дня енергетики зменшать дефіцит в енергосистемі й українці зможуть повернутися до планових відключень.

Нагадуємо:

Оператор системи передачі "Укренерго" прокоментував російську атаку по українській інфраструктурі у середу та заявив, що має чіткий план дій, тож підстав для паніки немає.

Масований ракетний обстріл Росією 23 листопада призвів до тимчасового знеструмлення всіх атомних станцій, більшості теплових та гідроелектростанцій. Також уражені об‘єкти електропередачі.

Через російські обстріли диспетчерський центр НЕК "Укренерго" застосував аварійні відключення електроенергії по всій території України