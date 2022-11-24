Живлення ЗАЕС відновлено. Рівненська, Південноукраїнська і Хмельницька АЕС запускають енергоблоки

Після знеструмлення внаслідок російської ракетної атаки 23 листопада ЗАЕС отримала живлення власних потреб від енергосистеми України. На енергоблоках Рівненської, Південноукраїнської та Хмельницької АЕС проводяться пускові операції.

Про це заявили в "Енергоатомі".

Наголошується, що 23 листопада внаслідок зниження частоти в енергосистемі через пошкодження енергоінфраструктури відбулось спрацювання аварійного захисту на Рівненській, Південноукраїнській та Хмельницькій АЕС. Усі енергоблоки цих станцій були автоматично відключені від електромережі.

"Тимчасово окупована Запорізька АЕС, яка не працює з вересня цього року, перейшла в режим повного блекауту із запуском всіх дизель-генераторів. Таким чином, уперше за 40-річну історію української атомної енергетики всі енергоблоки АЕС були відключені", - пояснили в української держкомпанії.

"Подібна ситуація передбачена регламентами експлуатації атомних станцій, які обладнані надійними системами безпеки, а персонал має необхідний рівень кваліфікації та знань для оперативного реагування.

Однак це не повинно заспокоювати. Адже існує реальна небезпека ядерної та радіаційної катастрофи, що несуть обстріли всієї території України російськими крилатими та балістичними ракетами, та величезний ризик ураження атомних станцій", - йдеться у заяві.

Станом на 12:17 Запорізька АЕС отримала живлення власних потреб від енергосистеми України. Всі дизель-генератори відключені та переведені в режим чергування.

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Водночас на енергоблоках Рівненської, Південноукраїнської та Хмельницької АЕС проводяться пускові операції.

"Протягом дня за готовності енергосистеми блоки цих станцій будуть підключені до електромережі, постачання електроенергії для потреб наших громадян та економіки країни буде поновлено", - резюмували в компанії.

Нагадаємо:

Після того, як у середу всі українські атомні електростанції вимкнулися з мережі, до кінця четверга вони знову працюватимуть в українську енергомережу, що суттєво зменшить дефіцит в ній.

Економічна правда