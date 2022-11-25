В НБУ хотят создать сеть из 1000 банковских отделений, которые точно будут работать при блэкауте
Нацбанк ведет переговоры с банками для создания национальной сети из около 1000 отделений с резервными источниками энергоснабжения, которая будет доступна для использования всеми системно-важными банками и сотрудниками НБУ.
Об этом глава НБУ Андрей Пышный рассказал Forbes.
"Мы называем это условно "банк несокрушимости" или power banking. Это периметр, в котором будет функционировать вся банковская сеть на случай экстремально критической ситуации", - пояснил Пышный.
По словам главы Нацбанка, одной из первых реакций банковской системы на перебои с электроснабжением после российских атак было введение "Ощадбанком" и "Приватом" "национального роуминга" карт. Это одинаковые тарифы для всех карт, независимо от того, чей вы клиент.
"Сейчас работаем, чтобы расширить эту идею и на другие банки", - добавил Пышный.
Кроме этого, Нацбанк ведет диалог с сетями АЗС, чтобы у них также была опция снятия наличных на кассах, уточнил глава НБУ.
По его словам, Нацбанк ориентируется на то, чтобы банки могли обеспечить в критических ситуациях работу не менее 35% сети.
"Блэкаут показал, что даже при таких условиях система способна обеспечивать более высокий процент", - добавил он.
Напомним:
Нацбанк вместе с банками внедряют план мероприятий для обеспечения непрерывности работы банковской системы в условиях длительного отсутствия электроснабжения.
Государственный Приватбанк увеличил лимит на снятие наличных в банкоматах сети до 20 тысяч гривень, ранее за один раз в банкоматах банка можно было снять 10 тысяч гривень.
Государственный Ощадбанк отменил комиссию снятия наличных с банкоматов сети для карт других банков.
Экономическая правда