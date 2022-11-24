Приватбанк повысил лимит на снятие наличных в банкоматах

Государственный Приватбанк увеличил лимит на снятие наличных в банкоматах сети до 20 тысяч гривень, ранее за один раз в банкоматах банка можно было снять 10 тысяч гривень.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

"С 23 ноября ПриватБанк установил единые лимиты получения наличных в сети банкоматов банка с карт ПриватБанка и других украинских банков на уровне 20 000 грн", – говорится в сообщении.

В банке объяснили, что такую ​​сумму пользователи карт любого банка могут получить в банкомате Приватбанка за одну операцию и повторить через три часа.

Увеличение лимитов на обналичивание карт всех украинских и зарубежных банков позволит клиентам всех банков при необходимости получить доступ к наличным средствам через крупнейшую в Украине сеть банкоматов, сообщил член правления ПриватБанка по розничному бизнесу Дмитрий Мусиенко.

В настоящее время в сети ПриватБанка работают более 5000 банкоматов во всех областях Украины.

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