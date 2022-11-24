НБУ и банки принимают меры для непрерывности работы системы при отсутствии электричества

Нацбанк вместе с банками внедряют план мероприятий для обеспечения непрерывности работы банковской системы в условиях длительного отсутствия электроснабжения.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Отмечается, что банковская система, несмотря на войну, работает в непрерывном режиме, обеспечивает платежи и расчеты, предоставляет финансовые услуги бизнесу и гражданам.

"Банки эффективно применяют заранее разработанные планы непрерывной деятельности и регулярно обновляют их, учитывая результаты моделирования различных сценариев реализации операционного риска в соответствии с требованиями Положения об организации системы управления рисками в банках Украины и банковских группах", - говорится в сообщении.

В НБУ добавляют, что находятся в постоянном диалоге с банками, осуществляет оценку текущей ситуации на предмет имеющихся и потенциальных рисков, чтобы своевременно реагировать необходимыми инструментами.

"В первые месяцы активных боевых действий для непрерывной деятельности банковской инфраструктуры важными были два фактора: резервирование мощностей центров обработки данных (ЦОД), которые обеспечивают функционирование банковских систем и клиентских приложений, наличие резервных каналов связи; обеспечение инкассации отделений банков и торговых предприятий в условиях роста спроса на наличные.

Эти наработки пригодились и сейчас", - рассказали в регуляторе.

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Так, в последнее время из-за разрушения энергетической инфраструктуры страны в результате ракетных ударов врага значительно увеличились как риски временных перебоев в обслуживании клиентов в банковских отделениях из-за плановых и аварийных отключений электроэнергии, так и угроза полной невозможности банков работать в результате длительного отсутствия электроснабжения (блэкаута).

"С целью минимизации этих рисков Нацбанк вместе с системно важными банками внедряют план мероприятий для обеспечения непрерывности работы банковской системы на случай длительного отсутствия электроснабжения.

Системно важными банками определен перечень 760 дежурных отделений, расположенных в Киеве и в 275 населенных пунктах 22 областей, которые будут предоставлять клиентам финансовые услуги даже в условиях длительного отсутствия энергоснабжения", - пояснили в Нацбанке.

Дежурные отделения уже обеспечиваются всем необходимым оборудованием и каналами связи для непрерывной работы при отсутствии электричества. Реализуются планы логистического обеспечения таких отделений дополнительным персоналом, кассовой техникой, банкоматами, наличными.

"Организована бесперебойная работа контактных центров Нацбанка и системно важных банков для информирования клиентов о наличии, местоположении и графике работы критически важных отделений банков в городах", - говорится в сообщении.

"Максимальная готовность банковской системы к бесперебойной работе в случае блэкаута и четкая коммуникация этой готовности гражданам - необходимая предпосылка сохранения финансовой стабильности. Клиенты должны знать, куда они могут обратиться, чтобы получить собственные средства и необходимые финансовые услуги, профессиональную консультацию и поддержку, тепло и связь.

Банки будут формировать графики работы дежурных отделений таким образом, чтобы при необходимости они стали местом убежища для всех, кто в нем будет нуждаться - Пунктами несокрушимости. Это наша общая оборона, наш вклад в приближение победы", - заявил глава Национального банка Андрей Пышный.

С целью снижения нагрузок на отделения банкам рекомендовали автоматически продлевать срок действия платежных карт и отсрочить повторную идентификацию клиентов.

"Внедрение мер, которые позволят снизить риски непрерывной работы банковской системы в условиях длительного отсутствия электроснабжения, является приоритетом в работе Национального банка и системно важных банков", - резюмировали в регуляторе.

Перечень дежурных отделений.

Экономическая правда