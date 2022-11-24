Ощадбанк отменил комиссию за снятие наличных держателям карт других банков

Государственный Ощадбанк отменил комиссию снятия наличных с банкоматов сети для карт других банков.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

"Для тех граждан, кто желает снять наличные, есть хорошая новость: теперь вы можете сделать это в любом банкомате Ощад без комиссии. И не важно - с карты Ощада или же с любой другой карты. Теперь в наших банкоматах нет чужих карт", – говорится в сообщении.

Посмотреть карту банкоматов, чтобы найти ближайший, можно по ссылке.

Напоминаем:

Государственный Приватбанк увеличил лимит на снятие наличных в банкоматах сети до 20 тысяч гривен, ранее один раз в банкоматах банка можно было снять 10 тысяч гривен.