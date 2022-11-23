Из-за ракетного обстрела временно обесточены все АЭС и большинство ТЭС и ГЭС – Минэнерго

Массированный ракетный обстрел Россией 23 ноября привел к временному обесточиванию всех атомных станций, большинства тепловых и гидроэлектростанций. Также поражены объекты электропередачи.

Об этом говорится в заявлении Министерства энергетики Украины.

"Сегодня Россия снова осуществила массированный обстрел украинской энергетической инфраструктуры. Это гражданская инфраструктура, которая обеспечивает электро- и теплоснабжение для миллионов украинских женщин, детей и пенсионеров.

Таким образом РФ в день признания Европарламентом ее государством-спонсором терроризма доказала неоспоримую правдивость этого определения. Только террористы так поступают с народом, который не могут победить, поэтому пытаются просто уничтожить", - заявили в министерстве.

В Минэнерго отмечают, что ракетный обстрел привел к временному обесточиванию всех атомных станций, большинства тепловых и гидроэлектростанций. Также поражены объекты электропередачи.

В результате этого было обесточено подавляющее большинство потребителей электроэнергии по всей стране. Происходят аварийные отключения. Отсутствие электроэнергии может повлиять на наличие тепло- и водоснабжения.

Министерство отмечает, что энергетики уже работают и делают все возможное для скорейшего восстановления электроснабжения.

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"Но, учитывая масштабы поражений, нам понадобится время.

Но России не удастся запугать украинцев. Украинцы не боятся холода. Украинцы не боятся темноты. Украинцы не боятся террористов. Мы их побеждаем - совместными усилиями, каждый на своем рабочем месте. Доверяйте энергетикам, верьте ВСУ!", - добавили в Минэнерго.

Напоминаем:

Из-за снижения частоты в энергосистеме Украины на Ровенской, Южноукраинской и Хмельницкой АЭС сработала аварийная защита, в результате чего все энергоблоки были автоматически отключены.

В результате российских обстрелов приостановлена работа блоков Хмельницкой АЭС.

Все энергоблоки Южно-Украинской АЭС в Николаевской области аварийно остановлены.

Экономическая правда