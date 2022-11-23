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Все энергоблоки Южноукраинской АЭС аварийно остановлены

Среда, 23 ноября 2022, 16:06 - Алексей Павлыш

Все энергоблоки Южно-Украинской АЭС в Николаевской области аварийно остановлены.

Об этом сообщил в Telegram нардеп Алексей Гончаренко.

"Южноукраинская АЭС - аварийная остановка энергоблоков", - написал он.

Впоследствии в комментарии "РБК-Украина" представитель "Энергоатома" Леонид Олейник подтвердил, что все энергоблоки аварийно остановлены. Причиной является разрушение электросетей.

"Да. Это связано с разрушением сетей. Со станцией все хорошо. Некуда выдавать электроэнергию", - сказал он.

Напоминаем:

В результате российских обстрелов приостановлена работа блоков Хмельницкой АЭС.

ВИДЕО ДНЯ

Из-за российских обстрелов диспетчерский центр НЭК "Укрэнерго" применил аварийные отключения электроэнергии по всей территории Украины.

Экономическая правда

энергетика АЭС
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