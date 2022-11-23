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Работу блоков Хмельницкой АЭС приостановили

Среда, 23 ноября 2022, 15:36 - Анастасия Жарикова

В результате российских обстрелов приостановлена работа блоков Хмельницкой АЭС.

Об этом сообщил городской голова Нетишина, города-спутника станции Александр Супрунюк в Facebook.

"Остановка блоков. Отсутствует электроснабжение, вода, возможно, тепло", – написал он.

Также информацию об отключении блоков ХАЭС подтвердил глава Хмельницкого ОВА Сергей Гамалий.

"Энергоблоки ХАЭС отключены от энергосистемы", – написал он в Telegram.

Напоминаем:

Из-за российских обстрелов диспетчерский центр НЭК "Укрэнерго" применил аварийные отключения электроэнергии по всей территории Украины.

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