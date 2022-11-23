Работу блоков Хмельницкой АЭС приостановили

Выжженная земля. Как бизнес возвращается в Херсонскую область и почему путь будет непростым? Большинство предприятий региона и Херсона не смогут возобновить работу в ближайшее время. Какие из больших возвращаются в город, а какие еще ждут освобождения? (укр)

Наследник "Нибулона" Андрей Вадатурский: Я не отец, у меня другой стиль управления и видение бизнеса Что происходит с одним из крупнейших аграрных предприятий страны после трагической гибели его основателя Алексея Вадатурского, как война повлияла на "Нибулон" и каким видит его будущее наследник и новый руководитель.(укр)