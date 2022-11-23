На Ровенской, Южноукраинской и Хмельницкой АЭС сработала аварийная защита, все энергоблоки отключены – Энергоатом

Из-за снижения частоты в энергосистеме Украины на Ровенской, Южноукраинской и Хмельницкой АЭС сработала аварийная защита, в результате чего все энергоблоки были автоматически отключены.

Об этом заявили в "Энергоатоме".

"Сейчас они работают в проектном режиме, без генерации в отечественную энергосистему. Радиационный фон на площадках АЭС и прилегающих территориях не изменился, все показатели в норме", - отметили в "Энергоатоме".

Как только нормализуется работа энергосистемы, выдача электроэнергии с АЭС будет возобновлена.

Также из-за снижения частоты было остановлено питание собственных нужд Запорожской АЭС из энергосистемы Украины. Станция перешла в режим полного блэкаута. Все дизель-генераторы - в работе.

Радиационный фон на площадке ЗАЭС остается в норме.

Напоминаем:

ВИДЕО ДНЯ

В результате российских обстрелов приостановлена работа блоков Хмельницкой АЭС.

Все энергоблоки Южно-Украинской АЭС в Николаевской области аварийно остановлены.

Экономическая правда