На Ровенской, Южноукраинской и Хмельницкой АЭС сработала аварийная защита, все энергоблоки отключены – Энергоатом
Из-за снижения частоты в энергосистеме Украины на Ровенской, Южноукраинской и Хмельницкой АЭС сработала аварийная защита, в результате чего все энергоблоки были автоматически отключены.
Об этом заявили в "Энергоатоме".
"Сейчас они работают в проектном режиме, без генерации в отечественную энергосистему. Радиационный фон на площадках АЭС и прилегающих территориях не изменился, все показатели в норме", - отметили в "Энергоатоме".
Как только нормализуется работа энергосистемы, выдача электроэнергии с АЭС будет возобновлена.
Также из-за снижения частоты было остановлено питание собственных нужд Запорожской АЭС из энергосистемы Украины. Станция перешла в режим полного блэкаута. Все дизель-генераторы - в работе.
Радиационный фон на площадке ЗАЭС остается в норме.
Напоминаем:
В результате российских обстрелов приостановлена работа блоков Хмельницкой АЭС.
Все энергоблоки Южно-Украинской АЭС в Николаевской области аварийно остановлены.
Экономическая правда