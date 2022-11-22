Зерновая инициатива: более 70 судов ждут разрешения зайти в украинские порты

В рамках "зерновой инициативы" в понедельник, 21 ноября, из украинских портов вышли три судна с агропродукцией, ожидают разрешения на захождение 76.

Об этом рассказал спикер ОВА Сергей Братчук в комментарии "Радио Свобода".

"В понедельник три судна покинули украинские порты. Они перевозят 90 428 тонн зерна и прочей продовольствия в рамках Черноморской зерновой инициативы", – сказал чиновник.

Кроме этого, в украинские порты направляются три сухогруза, которые в понедельник прошли гуманитарным коридором.

"76 судов ожидают разрешения на захождение в порты Украины, а также 33 загруженных сухогрузов готовятся к осмотру в турецких территориальных водах, чтобы отправиться дальше в пункты назначения", - резюмировал Братчук.

Напоминаем:

В рамках работы "зерновой инициативы" за два дня из портов Большой Одессы вышли восемь судов, загруженных 342 тысяч тонн агропродукции для стран Африки, Азии и Европы.

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В Стамбуле договорились о продолжении работы "зернового коридора" по экспорту продовольствия из трех украинских морских портов еще на 120 дней.

США через агентство по международному развитию (USAID) выделит до 20 млн долларов на инициативу Grain from Ukraine, которую объявил президент Владимир Зеленский на саммите G20 в начале этой недели.