З чорноморських портів України вийшли ще вісім суден із зерном

В рамках роботи "зернової ініціативи" за два дні з портів Великої Одеси вийшли вісім суден, завантажених 342 тисячами тонн агропродукції для країн Африки, Азії та Європи.

Про це повідомила пресслужба Міністерства інфраструктури.

Крім того, по "зерновому коридору" до українських морських портів рухається 4 судна під завантаження 130,5 тис. тонн агропродукції.

Загалом від старту дії ініціативи 1 серпня з портів Великої Одеси вийшли 483 судна, які експортували 11,6 млн тонн українського продовольства до країн Азії, Європи та Африки.

Нагадуємо:

У Стамбулі домовилися про продовження роботи "зернового коридору" для експорту продовольства з трьох українських морських портів ще на 120 днів.

США через агентство з міжнародного розвитку (USAID) виділить до 20 млн доларів на ініціативу Grain from Ukraine, яку оголосив президент Володимир Зеленський на саміті G20 на початку цього тижня.