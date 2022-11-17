"Зерновий коридор" продовжили на чотири місяці

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У Стамбулі домовилися про продовження роботи "зернового коридору" для експорту продовольства з трьох українських морських портів ще на 120 днів.

Про це повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

Він додав, що гарантами виконання Ініціативи залишилися Організація Об‘єднаних Націй та Туреччина.

Крім того, повідомив Кубраков, Україна офіційно звернулася до партнерів в рамках ініціативи з пропозицією продовжити її щонайменше на рік та долучити до неї порт Миколаїв. "Очікуємо на їх відповідь", – додав міністр.

Кубраков наголосив на важливості забезпечення ефективної роботи Спільного Координаційного Центру, тож українська сторона внесла свої пропозиції щодо вирішення наявних проблем.

"Ми маємо використовувати весь наявний експортний потенціал наших портів щоб світ швидко отримував необхідні обсяги продовольства", – резюмує міністр.