США надасть близько 20 мільйонів доларів на програму Grain from Ukraine, оголошену Зеленським під час G20 

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США через агентство з міжнародного розвитку (USAID) виділить до 20 млн доларів на ініціативу Grain from Ukraine, яку оголосив президент Володимир Зеленський на саміті G20 на початку цього тижня.

Про це йдеться в пресрелізі USAID.

"Щоб допомогти нагодувати людей у ​​всьому світі, USAID надасть підтримку через Всесвітню продовольчу програму ООН (ВПП) для сприяння додаткових поставок українського зерна через зернову ініціативу", – зазначають в агенції

Додається, що оголошена сума допомоги спирається на 173 млн доларів, які на сьогодні надано ВПП для закупівлі українського зерна, щоб прогодувати людей у ​​країнах, які стикаються з найбільшою продовольчою кризою, включаючи Ефіопію, Ємен та Афганістан. За кошти США було закуплено 210 000 метричних тонн продуктів харчування, яких достатньо, щоб прогодувати приблизно 12,6 мільйона людей протягом одного місяця.

USAID також інвестувала 100 млн доларів для допомоги українським фермерам, які ризикують життям, щоб нагодувати світ, через Ініціативу стійкості сільського господарства в Україні (АГРІ-Україна). У рамках АГРІ-Україна здійснюється допомога за чотирма сферами: забезпечення важливих ресурсів для фермерів; покращення експортної логістики та інфраструктури; розширення доступу фермерів до фінансування та підтримка потреб сушіння, зберігання та обробки врожаю.

Нагадаємо:

У Стамбулі домовилися про продовження роботи "зернового коридору" для експорту продовольства з трьох українських морських портів ще на 120 днів.

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